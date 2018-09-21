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Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья»
Новости Беларуси. А тем временем «Зов Полесья» вновь собирает друзей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этнокультурный форум каждые два года проходит в агрогородке Лясковичи в Петриковском районе. Приветствие организаторам, участникам и гостям Международного фестиваля направил Президент Александр Лукашенко. Пятый по счету фестиваль объединил еще больше аутентичных коллективов и хранителей традиций своего родного края.
Ансамбль «Русское поле» на фестивале дебютант. Эмоции после выступления с белорусской сцены зашкаливают. Такого теплого приема гости из Москвы не ожидали.
Елена Щербакова, солистка группы «Русское поле» (Россия):
Фестиваль «Зов Полесья» собирает друзей уже в пятый раз. И с каждым годом этнокультурный форум в колорите только прибавляет.
Петр Бутрим, СТВ:
«Зов Полесья» постепенно становится брендом. Ведь только здесь можно узнать все о самобытной культуре региона, народных промыслах, семейных обрядах. И все это из первых уст.
У каждого стилизованного подворья своя изюминка. Например, в Лельчицком учат вытачивать колоды для пчел. И побывать в роли народного умельца с дедовским инструментом в руках может каждый.
Андрей Чубчик, житель деревни Букча:
Еще одна особенность нынешнего фестиваля - выступления полесских Батлеек.
Надежда Мелешко, директор Брагинского исторического музея:
В это году «Зов Полесья» объединил почти две тысячи артистов и в десять раз больше зрителей.
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
По традиции на фестивале выбрали «Палескую прыгажуню». А руководитель ансамбля «Вытинанка» Петр Остапчук и бадарочник Роман Петрушенко удостоились звания «Ганаровы паляшук».
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Тайные уголки белорусской души: в Петриковском районе проходит V Международный этнофестиваль «Зов Полесья»
Новости Беларуси. «Зов Полесья» вновь собирает друзей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этнокультурный форум каждые два года проходит в агрогородке...
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