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Участвуют семьи из 22-ух районов: в Минской области прошёл форум сельской молодёжи
Новости Беларуси. В Минской области 22 сентября выбирали лучшую семью. На спортивной базе «Олимпиец» в упорной борьбе сошлись семейства из 22 районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хозяйки демонстрировали чудеса рукоделия и кулинарии, а главы семейств – владение топором и навыки обращения с уздой и хомутом. Степень взаимопонимания проверили в спортивной эстафете и интеллектуальном состязании. 5 лучших семей получили путевки в финал, который пройдет через неделю в Мяделе в рамках фестиваля «Дожинки-2018».
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Семья Коваленко:
На главной сцене в рамках форума сельской молодежи состоялась беседа с губернатором Минской области Анатолием Исаченко. В непринужденной атмосфере глава областного комитета ответил на вопросы молодых специалистов, врачей, учителей, начинающих предпринимателей и руководителей фермерских хозяйств.
Обсудили развитие сельских территорий, состояние агропромышленных комплексов, поддержку малого бизнеса, изменения в здравоохранении и образовании.
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Новости Беларуси. В Минской области 22 сентября выбирали лучшую семью. На спортивной базе «Олимпиец» в упорной борьбе сошлись семейства из 22 районов, сообщили в...
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