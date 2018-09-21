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Участвуют семьи из 22-ух районов: в Минской области прошёл форум сельской молодёжи

22.09.2018 20:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минской области 22 сентября выбирали лучшую семью. На спортивной базе «Олимпиец» в упорной борьбе сошлись семейства из 22 районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участвуют семьи из 22-ух районов: в Минской области прошёл форум сельской молодёжи

Хозяйки демонстрировали чудеса рукоделия и кулинарии, а главы семейств – владение топором и навыки обращения с уздой и хомутом. Степень взаимопонимания проверили в спортивной эстафете и интеллектуальном состязании. 5 лучших семей получили путевки в финал, который пройдет через неделю в Мяделе в рамках фестиваля «Дожинки-2018».

Участвуют семьи из 22-ух районов: в Минской области прошёл форум сельской молодёжи

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Здорово, что у нас есть такая сельская молодежь, да и не только сельская. Здорово, что они любят свою родину. Видите, как они гордятся своим районом, своей малой родиной, своим государством. Они гордятся своими детьми. Те эмоции, которые у них есть, выражение глаз, говорит обо всем.

Участвуют семьи из 22-ух районов: в Минской области прошёл форум сельской молодёжи

Семья Коваленко:
Очень старались, волновались, все помогали, весь район помогал, всем большое спасибо, надеюсь наши старания не пройдут напрасно.

Участвуют семьи из 22-ух районов: в Минской области прошёл форум сельской молодёжи

Участвуют семьи из 22-ух районов: в Минской области прошёл форум сельской молодёжи

На главной сцене в рамках форума сельской молодежи состоялась беседа с губернатором Минской области Анатолием Исаченко. В непринужденной атмосфере глава областного комитета ответил на вопросы молодых специалистов, врачей, учителей, начинающих предпринимателей и руководителей фермерских хозяйств.

Участвуют семьи из 22-ух районов: в Минской области прошёл форум сельской молодёжи

Обсудили развитие сельских территорий, состояние агропромышленных комплексов, поддержку малого бизнеса, изменения в здравоохранении и образовании.

Участвуют семьи из 22-ух районов: в Минской области прошёл форум сельской молодёжи

 

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области 22 сентября выбирали лучшую семью. На спортивной базе «Олимпиец» в упорной борьбе сошлись семейства из 22 районов, сообщили в...
 
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