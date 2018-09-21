Теракт в Иране: неизвестные открыли огонь по людям во время военного парада

Новости Ирана. Число жертв теракта на военном параде в иранском городе Ахваз возросло до 24-ех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Среди погибших есть женщина и ребенок. Неизвестные открыли огонь по людям с трибун во время празднования недели «Священной обороны». Мишенью для нападавших стали не только участники парада – военные, но и и обычные зрители.





Ранения получили более полусотни человек. Ответным огнем были ликвидированы двое нападавших, еще двое задержаны. Официальные лица, которые присутствовали на параде, не пострадали. Соболезнования Президенту Ирана, родным и близким погибших выразил глава белорусского государства Александр Лукашенко.