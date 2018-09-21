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Теракт в Иране: неизвестные открыли огонь по людям во время военного парада

22.09.2018 20:33 — Разное | СТВ  
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Новости Ирана. Число жертв теракта на военном параде в иранском городе Ахваз возросло до 24-ех,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теракт в Иране: неизвестные открыли огонь по людям во время военного парада

Среди погибших есть женщина и ребенок. Неизвестные открыли огонь по людям с трибун во время празднования недели «Священной обороны». Мишенью для нападавших стали не только участники парада – военные, но и и обычные зрители.

Теракт в Иране: неизвестные открыли огонь по людям во время военного парада

Ранения получили более полусотни человек. Ответным огнем были ликвидированы двое нападавших, еще двое задержаны. Официальные лица, которые присутствовали на параде, не пострадали. Соболезнования Президенту Ирана, родным и близким погибших выразил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

 
 
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Новости Ирана. Число жертв теракта на военном параде в иранском городе Ахваз возросло до 24-ех,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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