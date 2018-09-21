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Поставки нефтепродуктов, финансы, политическое взаимодействие: о чём в Сочи договорились Президенты Беларуси и России?
Новости Беларуси. Поставки нефтепродуктов, финансы, политическое взаимодействие, сотрудничество в рамках интеграций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости 22 сентября подвели итоги белорусско-российских переговоров в Сочи. Как заявил Александр Лукашенко, основой диалога стало выполнение Россией и Беларусью договоренностей и соглашений, достигнутых ранее. В этом заключается принципиальная позиция белорусской стороны.
Евгений Горин, СТВ:
Их много. Но все связывает общее ядро. Речь идет о выполнении ранее заключенных между Беларусью и Россией договоренностей. Никто не выпрашивает каких-то преференций. Идет нормальный рабочий процесс двух партнерских стран. Возникает проблема – предпринимаются шаги по ее решению.
Суть налогового маневра России – приблизить цену нефти к мировой. Разумеется, что для внутреннего рынка предусматриваются компенсационные меры. Иначе это больно ударит по национальной экономике. И стратегическим партнерам таким, как Беларусь.
Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог»:
Большой блок обсужденных вопросов – финансовый. Речь, прежде всего, получение оставшихся двух траншей Евразийского банка из кредита в 2 млрд долларов. Кроме того – рефинансирования и увеличения сроков выплаты некоторых долгов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вадим Боровик, политолог:
Есть прогресс в решении проблемы поставок белорусского мяса и «молочки» на российский рынок. В течение семи дней наши страны определятся – сколько, откуда, куда и какого именно продукта возить.
Вообще, ситуация, когда из-за одной неправильной этикетки закрывают рынок для целого предприятия откровенно набила оскомину. В пятницу в Сочи президенту Путину белорусские министры на основе документов показали, например, что обвинения наших производителей в демпинге на стоимости сухого молока – чушь.
Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Белорусский 30-дневный безвиз для иностранцев вызывает настороженность у российских пограничников. Наша страна готова работать в направлении, которое будет устраивать все стороны решения.
Александр Лукашенко:
Пожалуй, неожиданно для Владимира Путина прозвучала и тема грузоперевозок.
Александр Лукашенко:
Интересным было обсуждение перспектив машиностроительного комплекса Беларуси и России. Нужно ли дублировать в двух странах производство карьерных самосвалов, например? Ведь куда лучше – сотрудничать.
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Разумеется, в Сочи главы государств обсуждали взаимоотношения в рамках Евразийского союза, СНГ, военно-политического блока ОДКБ. Эти темы продолжат на предстоящем Саммите в Душанбе.
Александр Лукашенко:
Позиция Беларуси по сочинской повестке – все договоренности должны выполняться, не надо стоять с протянутой рукой. Кстати, сразу же после окончания сегодняшнего совещания в Минске, по инициативе российской стороны, Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко. В телефонном разговоре Президенты уточнили ряд вопросов вчерашней встречи в Сочи. Например, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах за поставляемый природный газ.
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Поставки нефтепродуктов, финансы, политическое взаимодействие: о чём в Сочи договорились Президенты Беларуси и России?
Новости Беларуси. Поставки нефтепродуктов, финансы, политическое взаимодействие, сотрудничество в рамках интеграций, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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