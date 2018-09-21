Бреста уже нет в еврокубках, а тренер, которого «Динамо» выгнало, – там

Савицкий еще легко отделался.





В начале мая Радослав Латал покинул брестское «Динамо» спустя пять месяцев после назначения. Чех выиграл Суперкубок и вывел команду в финал Кубка, однако руководство не устраивали результаты в чемпионате. 11-е место после шести туров и стало официальной причиной прекращения сотрудничества. Впрочем, существует и другая версия: тренер ушел из-за вмешательства в работу со стороны начальства.





Без дела чех сидел недолго, и сейчас, в отличие от Бреста, играет в еврокубках..





Возглавил чемпиона Словакии

Радослав вернулся в Словакию, где в сезоне-2013/14 тренировал «Кошице». Тогда чех выиграл Кубок. Его новым клубом стал «Спартак» из Трнавы. «Все случилось довольно быстро. У меня был вариант в Чехии. Мы обсуждали условия контракта, но вдруг появился «Спартак» с очень понятным и серьезным предложением. И вот я здесь», – прокомментировал назначение Радослав.





Экс-коуча брестского «Динамо» пригласили на замену Нестору Эль Маэстро, который получил работу в софийском ЦСКА.





В прошлом сезоне «белые ангелы» – такое прозвище носит «Спартак» – впервые в суверенной истории Словакии стали чемпионами. До этого Трнава пять раз побеждала в чемпионате Чехословакии, вот только последний из тех титулов был завоеван в 1973 году.





«Я пришел в команду, которая выиграла лигу в прошлом году. Будет тяжело, но верю, что мы сможем добиться высоких результатов. Я не собираюсь рушить то, что хорошо работает. Но у меня есть идеи, которые я хочу применить здесь», – делился коуч планами после назначения.













Повторить прошлогодний успех «Спартаку» действительно будет сложно. Главные конкуренты – «Слован», «Жилина» и «Тренчин» – превосходят Трнаву по ресурсам и возможностям. Это отмечает и гендиректор команды Павел Хофтых, пророчащий трудный сезон своим игрокам.





Состав «Спартака» уступает тому, с которым Радослав работал в Бресте. Исполнителей уровня Милевского или выпускников академий топ-клубов, как Осучукву, у Трнавы нет. Самый звездный игрок трнавцев – Ясин Пехливан, прежде выступавший за «Бурсаспор», «Ред Булл» Зальцбург и сборную Австрии, – летом вновь уехал в Турцию.





Средний возраст команды 25,7 лет. Самые титулованные игроки – трехкратный чемпион Польши Патрик Малецки и трехкратный чемпион Чехии Марек Бакош.





Первый домашний матч провел при пустых трибунах

Дебют Латала в новой команде пришелся на игру против «Зриньски» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Матч на «Стадионе Антона Малатинского», который назван в честь знаменитого чехословацкого тренера, команды провели без болельщиков.





Фаны «Спартака» проштрафились при выезде в Вену на матч с «Аустрией» в квалификации ЛЕ в 2016 году. Две с половиной тысячи «белых ангелов» поставили на уши столицу Австрии и скандировали расистские лозунги. УЕФА наказал словаков штрафом 80 тысяч евро и двумя матчами в еврокубках при пустых трибунах.





Без поддержки Трнава победила «Зриньски» – 1:0. Именно эта виктория позволила словакам пройти в следующий раунд. Ответный матч в Боснии завершился вничью – 1:1.





Фанаты «Спартака» считаются самыми шумными в стране. В среднем на арену, которая вмещает 19,2 тысячи, приходи 4,3 тысячи зрителей. На важных матчах ультрас устраивают красочные перфомансы.





Не спал три ночи перед матчем с «Легией»

Во втором раунде квалификации ЛЧ Латалу и его команде противостояла «Легия». Чемпион Польши считался явным фаворитом, но сенсационно проиграл дома – 0:2. После матча тренер не скрывал радости и признался журналистам: «Я не мог уснуть три ночи подряд перед игрой с «Легией», теперь я точно смогу это сделать».





Дома «Спартак» уступил «легионерам» 0:1, но все равно прошел дальше.





Вывел «Спартак» в группу Лиги Европы впервые в истории

Следующим соперником экс-тренера Бреста в ЛЧ стала «Црвена Звезда». Чтобы устроить еще одну сенсацию, Латалу не хватило совсем чуть-чуть. На «Маракане» Трнава зацепила ничью (1:1), но дома проиграла чемпионам Сербии в дополнительное время (1:2).





Чудо чех сотворил уже в плей-офф Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей словенскую «Олимпию» 3:1. В новейшей истории «Спартак» в первый раз пробился в группу еврокубков. Самым же серьезным достижением Трнавы является полуфинал Кубка европейских чемпионов в 1969-м году.





Для Радослава группа ЛЕ тоже стала знаковым событием в тренерской карьере. «Спартак» – первый клуб, который чех вывел в евроосень. Коуч эмоционально праздновал домашний гол в решающем матче с «Олимпией» и позже делился радостью на пресс-конференции: «Мечта стала реальностью».





Группа «Спартаку» досталась сложная: «Фенербахче», «Андерлехт» и «Динамо» Загреб. Трнава в этой компании выглядит явным аутсайдером. Однако в первом раунде словаки снова всех удивили: на «Стадионе Антона Малатинского» они обыграли «Андерлехт» (0:1).





Буксует в чемпионате

После 8 туров у «белых ангелов» всего 8 очков и 8-е место в таблице. Лидирующий «Слован» оторвался от чемпиона уже на 12 очков. В Бресте аналогичное отставание от первого места стало поводом для увольнения. В Трнаве успехи в Европе пока перевешивают домашние неудачи. Претензий к коучу у руководства нет.





У тренера есть свое объяснение слабому выступлению в национальном первенстве. «Мы редко играем в тех же условиях, что и соперники. У нас матч, например, во вторник, а уже в среду нужно готовиться к субботней игре. Разные турниры, в которых используется разная тактика. Это сложно. Вообще, с такой проблемой сталкиваются многие. Например, «Лех» и «Ягеллония» тоже не занимали высокие места в чемпионате, когда играли в еврокубках. Мы не «Челси» или другой топ-клуб. У нас нет 20 одинаково хороших футболистов, чтобы проводить ротацию», – сожалеет Радослав.





Не ужился с лидером

Кроме восьмого места в чемпионате у фанатов есть еще одна претензия к Латалу – уход Яна Власко, одного из лидеров команды. 28-летний полузащитник внес значительный вклад в завоевание титула. Предполагалось, что и в этом сезоне словак будет важным звеном команды.





Перед стартом сезона Власко получил травму. Восстановившись, Ян вышел на поле в четырех матчах и забил два мяча, в том числе «Легии». Но затем, как говорят словацкие СМИ, у футболиста и коуча случился конфликт. В итоге, полузащитник перешел в «Академию Пушкаша». Позже в интервью Ян заявил, что разговаривал с Латалом только раз, сразу после того, как сломался. «Беседа была неприятной. После он не сказал мне ни слова. Я понял, что во мне не нуждаются», – жаловался Власко.





У коуча была своя версия событий. Якобы игрок обиделся из-за того, что не попадал в стартовый состав, и вообще некорректно вел себя в раздевалке. Чтобы не портить атмосферу в коллективе, «Спартак» отказался от услуг Власко. Так что можно сказать, что Савицкий, которого в Беларуси пытался перевоспитать чешский тренер, еще легко отделался, сидя в запасе.





Фото: profutbal.sk, hooligans.cz, Onet Sport, futbal.pravda.sk, spartak.skwww.oxu.az



