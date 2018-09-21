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Названы самые опасные города мира

22.09.2018 20:39 — Разное | Партизан  
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Сан-Педро-Сула (Гондурас) является самом опасным городом в мире.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, это выяснили эксперты исследовательского портала Numbeo.


Сан-Педро-Сула

В пятерку городов с наивысшим уровнем преступности в 2018 году также вошли Каракас (Венесуэла), Порт-Морсби (Папуа Новая Гвинея), Форталеза (Бразилия) и Дурбан (ЮАР).
Рейтинг состоит из 327 позиций, ни один из российских городов не вошел в первую сотню списка: Москва занимает 144 место, а Санкт-Петербург — 198.

При этом самыми безопасными городами мира эксперты назвали Абу-Даби (ОАЭ), Доху (Катар) и Базель (Швейцария).


 
 
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Сан-Педро-Сула (Гондурас) является самом опасным городом в мире.
 
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