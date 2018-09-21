Названы самые опасные города мира

передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, это выяснили эксперты исследовательского портала Numbeo. КакOxu.Az со ссылкой на РИА Новости, это выяснили эксперты исследовательского портала Numbeo.









Сан-Педро-Сула





В пятерку городов с наивысшим уровнем преступности в 2018 году также вошли Каракас (Венесуэла), Порт-Морсби (Папуа Новая Гвинея), Форталеза (Бразилия) и Дурбан (ЮАР).

Рейтинг состоит из 327 позиций, ни один из российских городов не вошел в первую сотню списка: Москва занимает 144 место, а Санкт-Петербург — 198.





При этом самыми безопасными городами мира эксперты назвали Абу-Даби (ОАЭ), Доху (Катар) и Базель (Швейцария).



