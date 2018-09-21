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У Александра Хацкевича конфликт со спортивным директором киевского "Динамо"
Тренер не удовлетворен уровнем подписанных игроков.
Белорусский наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич не общается со спортивным директором клуба Евгением Красниковым.
"Хацкевич не удовлетворен уровнем игроков, которых подписал Красников. А Красникова раздражает, что играют не его новички, а игроки известного агента Вадима Шаблия. И с ними продлеваются контракты", — сообщил журналист Сергей Болотников в очередном выпуске проекта ТаТоТаке.
Напомним, Красников был официально представлен спортивным директором "Динамо" в августе 2018 года. Летом на трансферы столичный клуб потратил 19,5 миллионов евро,
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Тренер не удовлетворен уровнем подписанных игроков.
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