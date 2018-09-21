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У Александра Хацкевича конфликт со спортивным директором киевского "Динамо"

22.09.2018 20:11 — Разное | Партизан  
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Тренер не удовлетворен уровнем подписанных игроков.

Белорусский наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич не общается со спортивным директором клуба Евгением Красниковым. 

"Хацкевич не удовлетворен уровнем игроков, которых подписал Красников. А Красникова раздражает, что играют не его новички, а игроки известного агента Вадима Шаблия. И с ними продлеваются контракты", — сообщил журналист Сергей Болотников в очередном выпуске проекта ТаТоТаке. 


Напомним, Красников был официально представлен спортивным директором "Динамо" в августе 2018 года. Летом на трансферы столичный клуб потратил 19,5 миллионов евро, сообщает pressball.by

 
 
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Тренер не удовлетворен уровнем подписанных игроков.
 
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