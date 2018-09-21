Белорусский наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич не общается со спортивным директором клуба Евгением Красниковым.





"Хацкевич не удовлетворен уровнем игроков, которых подписал Красников. А Красникова раздражает, что играют не его новички, а игроки известного агента Вадима Шаблия. И с ними продлеваются контракты", — сообщил журналист Сергей Болотников в очередном выпуске проекта ТаТоТаке.







