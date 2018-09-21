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Откуда в деревне на Гомельщине взялись пауки-тарантулы?

22.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Откуда в деревне на Гомельщине взялись пауки-тарантулы?

Тема, о которой уже рассказывали «Наши новости»: крупные пауки атаковали Гомельский регион. Проблема вернулась! На этот раз насекомые взяли в кольцо деревню Ударное Лельчицкого района.

Жители встречают их в огородах, сараях, а сегодня один из таких незваных гостей и вовсе пробрался в дом!

Сродни сценарию фильма ужасов. А если серьёзно, то самих тарантулов очевидцы описывают как агрессивных насекомых, которые не боятся нападать. Максим Вечерков отправился в опасную командировку.

Это была схватка, говорит Надежда. Увидев, как огромный лохматый паук приближается к детской кроватке, она взяла хлопушку. Но гость и не думал прятаться – стал резко прыгать навстречу.

Женщина забила тревогу . И предъявлять доказательства в банке даже не пришлось – уже через день такой же паук пробрался в местную школу. Учителя сразу обратили внимание на размер и необычный окрас.

Ситуации как под копирку стали повторяться. Пауков видели в местном медпункте, затем в магазине, на стройке. В деревне только и разговоров, что о нашествии насекомых. И это уже вторая часть истории про тарантулов.

Это в 150 километрах от «Ударного». По словам специалистов, возможно пауков случайно перевезли с грузами.

Учёные подтверждают – это настоящий южнорусский тарантул. Может достигать размеров с человеческую ладонь. Сам вид хоть и редко, но всё же встречается у нас на юго-востоке. А в связи с потеплением климата, их среда обитания расширяется, а активность растёт.

Приходят тарантулы, скорее всего, из леса. До него здесь буквально 200 метров. Хотя, по своей природе, из-за чувствительности к любым вибрациям они должны быть очень пугливыми: сидеть в норках и вести скрытый образ жизни. Но, видимо, что-то пошло не так – эти, напротив, уж больно смелые.

Что их привело в деревню и почему пауки приближаются к человеку – учёные не знают. Но такое поведение, говорят, действительно неестественное. Призывают не паниковать и держать оборону.

Николай Галиновский, энтомолог, кандидат биологических наук: «Один из способов – это обработка ребилентами отпугивающими или ультразвуком, как бывает от тараканов ультразвук-установка, в розетку, можно попробовать от пауков».

А если ситуация вдруг выйдет из под контроля, придётся подключать райцентр. Самим, говорят сельские власти, проблему не решить.

Михаил Бовсуновский, председатель Ударненского сельского исполкома: «Конечно, мы привлечём тех специалистов, которые необходимы, если это действительно пауки, да ещё и опасные, ядовитые, конечно, будут приняты меры – это ведь не шутки».

Пауки – ядовитые. Но с оговоркой. Укус по воздействию на человека можно сравнить с укусом шершня. Не смертельно, но в некоторых случаях, правда, может возникнуть сильная аллергическая реакция. В целом больших пауков, которые, могут прокусить кожу человека, в Беларуси больше десяти видов. И все не безобидные.

Сейчас в Ударном волонтёры прочёсывают окрестности небольшими группами. Ищут гнёзда, которые стали появляться в жилой зоне, рядом с первыми этажами многоквартирных домов. Пока пауков просто ловят на приманку и закрывают в банке, чтобы потом показать учёным.


Источник: ОНТ

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Тема, о которой уже рассказывали «Наши новости»: крупные пауки атаковали Гомельский регион. Проблема вернулась! На этот раз насекомые взяли в кольцо...
 
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