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Откуда в деревне на Гомельщине взялись пауки-тарантулы?
22.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Тема, о которой уже рассказывали «Наши новости»: крупные пауки атаковали Гомельский регион. Проблема вернулась! На этот раз насекомые взяли в кольцо деревню Ударное Лельчицкого района.
Жители встречают их в огородах, сараях, а сегодня один из таких незваных гостей и вовсе пробрался в дом!
Сродни сценарию фильма ужасов. А если серьёзно, то самих тарантулов очевидцы описывают как агрессивных насекомых, которые не боятся нападать. Максим Вечерков отправился в опасную командировку.
Это была схватка, говорит Надежда. Увидев, как огромный лохматый паук приближается к детской кроватке, она взяла хлопушку. Но гость и не думал прятаться – стал резко прыгать навстречу.
Женщина забила тревогу . И предъявлять доказательства в банке даже не пришлось – уже через день такой же паук пробрался в местную школу. Учителя сразу обратили внимание на размер и необычный окрас.
Ситуации как под копирку стали повторяться. Пауков видели в местном медпункте, затем в магазине, на стройке. В деревне только и разговоров, что о нашествии насекомых. И это уже вторая часть истории про тарантулов.
Это в 150 километрах от «Ударного». По словам специалистов, возможно пауков случайно перевезли с грузами.
Учёные подтверждают – это настоящий южнорусский тарантул. Может достигать размеров с человеческую ладонь. Сам вид хоть и редко, но всё же встречается у нас на юго-востоке. А в связи с потеплением климата, их среда обитания расширяется, а активность растёт.
Приходят тарантулы, скорее всего, из леса. До него здесь буквально 200 метров. Хотя, по своей природе, из-за чувствительности к любым вибрациям они должны быть очень пугливыми: сидеть в норках и вести скрытый образ жизни. Но, видимо, что-то пошло не так – эти, напротив, уж больно смелые.
Что их привело в деревню и почему пауки приближаются к человеку – учёные не знают. Но такое поведение, говорят, действительно неестественное. Призывают не паниковать и держать оборону.
А если ситуация вдруг выйдет из под контроля, придётся подключать райцентр. Самим, говорят сельские власти, проблему не решить.
Пауки – ядовитые. Но с оговоркой. Укус по воздействию на человека можно сравнить с укусом шершня. Не смертельно, но в некоторых случаях, правда, может возникнуть сильная аллергическая реакция. В целом больших пауков, которые, могут прокусить кожу человека, в Беларуси больше десяти видов. И все не безобидные.
Сейчас в Ударном волонтёры прочёсывают окрестности небольшими группами. Ищут гнёзда, которые стали появляться в жилой зоне, рядом с первыми этажами многоквартирных домов. Пока пауков просто ловят на приманку и закрывают в банке, чтобы потом показать учёным.
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Тема, о которой уже рассказывали «Наши новости»: крупные пауки атаковали Гомельский регион. Проблема вернулась! На этот раз насекомые взяли в кольцо...
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