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БГК имени Мешкова обыграл победителя Лиги чемпионов

22.09.2018 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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БГК имени Мешкова одержал одну из самых запоминающихся побед в своей истории, обыграв в Лиге чемпионов действующего обладателя трофея — французский «Монпелье» — 26:23.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59075.php

БГК имени Мешкова обыграл победителя Лиги чемпионов

Фото: БГК имени Мешкова

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич, Кулак (2), Шкуринский (2), Юринок (3), Потеко (4), Ш. Ивич (3), Баранов (1), Горак, С. Разгор (1), Обранович, Сельвесюк (1), Джукич (4), Джорджич (4), Куран, Шилович (1).

Монпелье: Жерар, Портнер, Д. Симонет (4), Коссе, Гребий (3), Петтерссон, Ричардсон (1), Кавтичник (2), Бонфон (1), Фостен, Порт (6), Бинго (1), Афгур (2), Сусси, Мамдух (3).

Группа «А»: Вардар — 4 очка (2 игры), БГК имени Мешкова — 4 (2), Барселона — 2 (2), Виве — 2 (2), Веспрем — 2 (2), Райн Левен — 2 (2), Монпелье — 0 (2), Кристианстад — 0 (2).

 
 
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БГК имени Мешкова одержал одну из самых запоминающихся побед в своей истории, обыграв в Лиге чемпионов действующего обладателя трофея — французский «Монпелье» —...
 
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