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Выполнено асфальтирование Партизанского проспекта. Что надо знать водителям и пешеходам?

22.09.2018 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 22 сентября 2018 года дорожные служба занимались асфальтовым покрытием на Партизанском проспекте, в связи с чем движение было организовано по встречной полосе поочерёдно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59074.php

Выполнено асфальтирование Партизанского проспекта. Что надо знать водителям и пешеходам?

Из-за этого пришлось отказаться от общественного транспорта - в частности троллейбусов. Как они ходят можно узнать по ссылке. Уже утром в воскресенье троллейбусы вернутся на свои привычные маршруты и поедут по новенькому асфальту.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59074.php

Выполнено асфальтирование Партизанского проспекта. Что надо знать водителям и пешеходам?

Так чем же примечателен теперь выезд с Партизанского на Московскую?

Самое важное - теперь нет въезда во дворы в сторону "китайской стены" (его позже организуют другим образом), убрали пешеходный переход (тот самый, где часто "в засаде" работали экипажи ГАИ) и перенесли остановочные пункты поближе к светофору. Ну и конечно, просто нельзя не заметить островки безопасности. И ещё - добавилась одна полоса для поворота направо на Московскую, теперь их там будет четыре - одна направо, одна налево и две прямо. А вот на въезд как было две, так и осталось, при этом направления разделены островком безопасности для пешеходов. Можно заметить, что когда-то тут уже добавили одну полосу, но оказалось мало.

 
 
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Сегодня, 22 сентября 2018 года дорожные служба занимались асфальтовым покрытием на Партизанском проспекте, в связи с чем движение было организовано по встречной...
 
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