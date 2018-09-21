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Прямую телефонную линию с жителями города провёл председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук

22.09.2018 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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В субботу 22.09.2018 председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук провёл прямую телефонную линию с жителями города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59073.php

Прямую телефонную линию с жителями города провёл председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук

Всего на прямую телефонную линию поступило 28звонков от горожан. Брестчане задавали вопросы по благоустройству, оплате коммунальных услуг, строительству и ремонту дорог, работе транспорта, землепользованию, образованию и другие.Преображение Речицы, Вульки, других микрорайонов, ремонт Кобринского путепровода, предложение о переименовании ул. Халтурина, асфальтирование улиц города – все это обсуждалось в ходе прямой линии.

Консультации и разъяснения граждане получили также от работавших на прямой телефонной линии специалистов городских служб.

Подводя итоги, председатель Брестского горисполкома отметил, что звонившие с пониманием относятся к ремонтно-строительным работам, иногда создающим временные неудобства, но объективно улучшающими городское пространство.

 
 
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В субботу 22.09.2018 председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук провёл прямую телефонную линию с жителями города. Всего на...
 
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