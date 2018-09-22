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День без авто в Минске завершился велопробегом по проспекту. Смотрите, как это было

22.09.2018 23:55 — Разное | Tut.by  
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В субботу в Минске прошел День без автомобиля, который закончился велопробегом по проспекту Независимости от улицы Ленина до Национальной библиотеки. Несмотря на холод, участников было немало. Мы посмотрели, как это было.


В субботу в центре Минска прошла экологическая акция «День без автомобиля». Для этого на весь день перекрывали участок улицы Ленина от Кирова до проспекта Независимости.

С 14 часов на этой площадке проходили игры для детей, до позднего вечера работал небольшой фудкорт, пункт страхования и выставка велосипедов. Ближе к вечеру начался концерт, выступление пластического театра ИнЖест и конкурс светящихся велосипедов. МЧС установила автомобиль-перевертыш. Вход на перекрытую часть улицы был через пункты пропуска.








После этого прошел велопробег, участие в котором принимали минчане в том числе на самокатах, гироскутерах, моноколесах и скейтах. Главное условие — иметь световые отражатели и фонарики. Поэтому многие нарядили рамы велосипедов в гирлянды, а колеса — в светодиодные ленты.



И если на концерте и выступлении театра людей было немного, то к началу велопробега их число значительно увеличилось, несмотря на холод. Колонна велосипедистов заняла участок от перекрестка у проспекта Независимости до перекрестка улицы Карла Маркса.

После проверки техники безопасности и необходимого светового снаряжения велосипедисты в сопровождении милиции поехали по правой стороне проспекта до Национальной библиотеки. Для старта пришлось на несколько минут перекрыть проспект, после чего движение для автомобилей возобновили.





 
Теги: Минск
 
 
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