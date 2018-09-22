Лидские артисты и арт-группа «Беларусы» поздравили вороновчан с праздником (+Видео)









Душевные лирические композиции взбудоражили сердца зрителей. Артистам подпевали, танцевали под знакомые мелодии. Приятной была для многих вороновцев встреча с Игорем Вороном (Кумпелем). Музыкант с 1983 по 1999 год работал в Вороновском РДК, а сейчас выступал в составе народной эстрадной студии «Лида-мюзикл». Его гитара, казалось, слилась воедино с исполнителем. А музыка волновала, проникала в самые потаенные струнки души.



















Буквально взорвали вечернее Вороново «Беларусы». Сильные мужские голоса, знакомые мелодии и уйма обаяния сделали концертную программу незабываемой.

























