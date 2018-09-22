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Мозаика истории. Соберите пазл «Мирский замок»

22.09.2018 — Разное | Полымя  
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СМОТРИТЕ ОРИГИНАЛ!

Мозаика истории. Соберите пазл «Мирский замок»

СОБЕРИТЕ ПАЗЛ!

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Мирский замок — это памятник архитектуры Беларуси, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Владельцами замка в разное время были такие магнатские роды как Ильиничи, Радзивиллы, Витгенштейны и Святополк-Мирские.

Самые ранние сооружения замка были выполнены в готическом стиле и относятся к XVI столетию. Однако со временем архитектурный стиль был изменен на ренессанс.

При возведении Мирского замка нужно было обеспечить кирпичом такое грандиозное по масштабу строительство. Поэтому было решено построить два кирпичных завода в близлежащих деревнях, а известь для раствора завозить из под Столбцов.

Рядом с замком в начале XVII в. был разбит итальянский сад.

За свою историю Мирский замок повидал немало войн, каждая из которых приносила только разрушение и грабёж.

Об этом сооружении также в народе ходит немало легенд. Одна из них гласит о большом подземном ходе, даже не ходе а настоящей дороге, по которой свободно проезжала карета, запряжённая тройкой лошадей. Легенда повествует о таком подземном ходе между Мирским и Несвижским замком, его протяжённость превышает 30 км.

Мирский замок является одним из самых красивейших сооружений Европы, став знаковым символом национального достояния независимой Беларуси.

Дмитрий АРТЮХ,
директор Кореличского районного краеведческого музея

Мозаика истории. Соберите пазл «Мирский замок»

 
 
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СМОТРИТЕ ОРИГИНАЛ! СОБЕРИТЕ ПАЗЛ! ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА Мирский замок — это памятник архитектуры Беларуси, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 
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