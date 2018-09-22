В Малюшичах весело и вкусно встретили Праздник хлеба пирогами, чаем из самовара и конкурсами (фото)

22 сентября в агрогородке Малюшичи отметили Праздник хлеба «Царь-хлеб».

Несмотря на плохую погоду, мероприятие выдалось весёлым и действительно вкусным. Гостей праздника угощали пирогами, сушками и чаем из самого настоящего самовара. В воздухе так и витала атмосфера добра и любимого праздника.

Помимо угощений, жителей агрогородка ждали викторины и конкурсы, яркие выступления творческих коллективов, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и конкурсы на самые вкусные пироги. К слову, лучший каравай испекла Ольга Кузмич, а автором самого вкусного кулинарного изделия стала Наталья Гиз. Самых маленьких участников праздника ждал аквагрим и беспроигрышная лотерея.





































































































Виктория КОСТЮК

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