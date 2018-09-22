В белорусских школах ученикам запрещают красить волосы

Sputnik разобрался, на каком основании действуют педагоги и кто определяет, какая прическа ребёнка является официально-деловой. разобрался, на каком основании действуют педагоги и кто определяет, какая прическа ребёнка является официально-деловой.





Новый учебный год только начался, а между родителями учеников и школами уже начинаются конфликты. В этот раз причиной раздора стали модные сейчас цветные волосы у детей: педагоги запрещают детям красить их и требуют привести в естественный вид прически тех, кто уже успел посетить креативного парикмахера.





Откуда «растут ноги» у запрета и какой документ определяет, как именно должны выглядеть ученики?





Это «Совок»

В редакцию Sputnik обратились читатели, возмущенные запретом на цветные волосы у детей в некоторых столичных школах. Родители учеников, которые уже привыкли к официально-деловому стилю школьной одежды, недоумевают, каким образом яркий цвет волос или всего лишь нескольких прядей негативно влияет на учебный процесс.





«Почему школа берет на себя право запрещать то, что разрешили родители?» – таким вопросом задается читательница Юлия.





У ее дочери часть прядей окрашена в красный цвет, и школьная администрация требует в течение двух недель «привести волосы в естественное состояние».





«Учитель передала требование администрации. А дочь говорила, что и завуч приходила, и социальный педагог, и они все что-то выговаривали детям. Это «Совок» какой-то!» — возмутилась собеседница агентства.





Кроме того, мама ученицы опасается, что, если требование не будет выполнено, семью могут отнести к «социально опасной». К тому же каких-либо нормативно-правовых актов, в которых запрещается окрашивание волос, родители учеников на сайте школы не нашли.





«На сайте школы есть раздел «О деловом стиле одежды». Но там речь идет только об одежде. Никаких иных требований к внешнему виду детей не предъявляется», — подчеркнула Юлия.





Корреспондент Sputnik также не обнаружил на сайте учреждения образования никаких документов, которые бы четко регламентировали, как именно должен выглядеть ребенок.





Деловой стиль – это не только одежда

Ситуацию с запретом на окрашивание волос учеников минских школ прокомментировала заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая.





«Когда мы говорим о деловом стиле, то это касается внешнего вида ребенка полностью – от пяток до макушки. Мы не говорим, что сюда входит только костюм. Есть не только деловой стиль в одежде, но и деловой стиль и культура учащегося, который посещает учреждение образования. Если у нас сегодня любой, кто захочет, покрасит волосы в розовый, оранжевый, еще какой-то цвет, что это будет? Естественно, у администрации школы вопрос возникает», — отметила она.





По словам Великой, это и есть культура и этика обучающегося.









«Внешний вид ученика регламентируется правилами внутреннего распорядка учреждения образования, будь то гимназия, школа, ПТУ или учреждение среднего специального образования. Родители могут обратиться в администрацию школы и ознакомиться с этим документом. Когда проходят встречи с родительской общественностью, все эти вопросы оговариваются, начиная с внешнего вида ученика. А внешний вид – это не только одежда», — заключила представитель комитета по образованию.



