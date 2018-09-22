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Отец погиб, 14-летний сын лишился ноги. В Верхнедвинском районе мотоцикл врезался в поезд

23.09.2018 00:33 — Разное | Tut.by  
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В Верхнедвинском районе мотоцикл, на котором ехали отец и сын, столкнулся с грузовым поездом. В результате ДТП мужчина погиб, его 14-летний сын лишился ноги. Об этом сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ Витебск

Инцидент произошел 22 сентября в 17.10 возле деревни Мартиново. Отец с сыном на мотоцикле ехали к бабушке. Примерно за 40 метров до железнодорожного переезда водитель, видя, что не успевает переехать, начал тормозить, съехал на правую обочину и сбил последний оградительный столбик переезда. Затем мотоцикл врезался в движущийся состав грузового поезда.

В результате ДТП водитель скончался на месте, у его 14-летнего сына оторвало левую ногу, он также получил ушибы. Парня доставили в реанимационное отделение Верхнедвинской больницы.

Машинист поезда не заметил столкновения и поехал дальше по маршруту. Милицию вызвали очевидцы.

Как сообщает ГАИ, у водителя мотоцикла взяты необходимые биоанализы для выяснения его состояния в момент ДТП. Отец и сын ехали в шлемах, на мотоцикл имелись все необходимые документы. По факту аварии проводится проверка.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 124
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Машинист поезда не заметил столкновения и поехал дальше по маршруту. Милицию вызвали очевидцы.
 
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