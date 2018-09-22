Ушел непобежденным. Как Анатолий Капский руководил БАТЭ

22 сентября перестало биться сердце лучшего спортивного менеджера в истории Беларуси Анатолия Капского. Из своих 52 лет, отмеренных ему на этой земле, почти половину он отдал любимому детищу — футбольному клубу БАТЭ, который получил вторую жизнь 22 года назад благодаря Анатолию Анатольевичу и его сподвижникам. SPORT.TUT.BY вспоминает о знаменательных событиях совместной жизни Капского и ФК БАТЭ.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Создал самый успешный спортивный проект Беларуси, стартовав с низов

Футбольная команда БАТЭ, в 1970-е трижды становившаяся чемпионом БССР среди трудовых коллективов, была возрождена весной 1996 года. С тех пор борисовчане успели 14 раз стать чемпионом страны (в том числе 12 последних лет подряд), четырежды были вице-чемпионами, а еще раз — бронзовым призером. Кроме того, в коллекции борисовчан три Кубка и семь Суперкубков Беларуси. С 2008 года БАТЭ пять раз пробивался в групповую стадию Лиги чемпионов, а еще четырежды выступал в групповом раунде Лиги Европы. Дважды борисовчане выходили в 1/16 финала Лиги Европы.

Без риска ошибиться можно утверждать, что на территории бывшего СССР не найдется хотя бы один игровой клуб, который на протяжении стольких же лет является рентабельным. Только за время выступления в еврокубках ФК БАТЭ заработал около 80 миллионов евро. И в кризисные периоды именно футбольный клуб помогал своему заводу, а не наоборот, как происходит в других белорусских спортивных хозяйствах.

«Не было мыслей о собственном клубе»

После распада СССР борисовский футбол в суверенном чемпионате Беларуси представляла «Березина», а позже «Фомальгаут», названный так в честь самой яркой звезды в созвездии Южной Рыбы. В 1995 году «Фомальгаут» пробился во второй по рангу дивизион и был одним из претендентов на выход в элиту, однако в июне 1996 года из-за финансовых проблем снялся с турнира.



Анатолий Капский в 90-е. Фото: Прессбол

— «Фомальгауту» помогал не один год. Причем еще до того, как перешел работать в «Сталкер» из компании «Полымя», — вспоминал Анатолий Капский. — Помогал команде по многим вопросам не от фирмы, а как частное лицо. На тот момент у меня и мыслей не было о собственном клубе. Хотелось, чтобы «Фомальгаут» нашел свою дорогу, вышел в высшую лигу. И он был близок к этому.

Но потом начались массовые завозы футболистов из Украины, тренеров… Да и вообще, действия владельцев «Фомальгаута» и тренеров, которых они пригласили, не вязались ни с футболом, ни со здравым смыслом. Я увидел, что у этого проекта нет будущего.

90-е годы — такое время, когда много всякого было. Время вседозволенности, бардака. Народ был растерян, распущен. Дали свободу, при которой легко было разным мошенникам. Я не утверждаю, что люди, которые приехали в «Фомальгаут», — мошенники. Но в те времена преподнести себя как хорошего тренера было несложно. А мерилом-то все равно является результат…

Хозяевами «Фомальгаута» были люди из Борисова. Но, что любопытно, когда не стало «Фомальгаута», я на футболе их больше никогда не видел. Нефутбольные люди. Был тогда тренд такой — организовать команду, вот они и попробовали. Популярность, огласка. Но футбол надо любить, жить им, чтобы он был в душе. И тот ресурс любви к футболу в Борисове они не использовали. Напротив, настроили всех болельщиков против себя.

Когда меня начали уговаривать, отец узнал об этом. А он тоже футбол любил, как и дядя со старшим двоюродным братом. У всех было желание, чтобы настоящий футбол вернулся в Борисов. Начали меня поджимать со всех сторон: «Давай, надо». Хотя инициатором был не я, а бывшие игроки еще того БАТЭ, что побеждал в чемпионате БССР в 70-е годы. Это и работавший в Минском облисполкоме Александр Сергеевич Кулинкович, бизнесмен Витя Павловец. Они и пришли с этой идеей к директору завода Николаю Буселу.

Мечтой создать футбольный клуб с детства я не бредил. Но, помогая «Фомальгауту» и видя, что деньги закапываются, появилась какая-то злость.

Время поджимало, конец марта — начало апреля. Все хотели футбола: руководители завода, города. Собрались и начали работать. Но я бы никогда в жизни не организовал бы это без главного тренера Юрия Иосифовича Пунтуса. Он был футбольным человеком, очень быстро начал работать над подбором исполнителей, надо было успеть заявиться.

При этом в начале пути я и подумать не мог, что уже в 1998 году можем оказаться в высшей лиге! Но когда пошли первые игры и стало все получаться, увидел: мы конкурентоспособны.

Роль Пунтуса в создании БАТЭ была выше, чем моя. Все борисовчане должны этому человеку кланяться. После того бардака, что был в «Фомальгауте», я увидел молодого, амбициозного специалиста, который готов был работать сутками, чтобы все организовать. Мы быстро подружились. Мне стыдно было подвести Пунтуса, а ему — меня. Вот так и закрутилось, — рассказывал Капский.

Как закалялся БАТЭ. 20-летний юбилей клуба в ретроисториях Анатолия Капского



Фото с сайта fcbate.by

Доверял тренерам

Анатолий Капский не случайно подчеркивал роль Юрия Пунтуса в становлении БАТЭ. Кадровая стабильность и преемственность на капитанском мостике — важнейшая составляющая успехов клуба. За всю историю у команды было всего 6 главных тренеров (Юрий Пунтус, Игорь Криушенко, Виктор Гончаренко, Александр Ермакович, Олег Дулуб, Алексей Бага). В то время как хозяин минского «Динамо» Юрий Чиж за меньший период (с 1999 года) сменил более 30 наставников.

Из 6 главных тренеров лишь один ушел из БАТЭ по инициативе клуба — это Олег Дулуб. Что примечательно, он был первым и пока единственным наставником, которого пригласили со стороны, а не выпестовали в клубной структуре.

Расставание с Олегом Дулубом Анатолий Капский так и не прокомментировал. Что до остальных бывших тренеров команды, то в отношении каждого из них у главы БАТЭ нашлось немало теплых слов .

Даже на Игоря Криушенко, который в 2007 году неожиданно переметнулся в стан заклятого конкурента (минское «Динамо»), Капский зла уже не держал.

— Что касается ухода Криушенко… Я такой человек, для которого документы, бумаги во взаимоотношениях вторичны. Нет, я считаю, что все должно быть оформлено надлежащим образом. Мы жестко и бурно обсуждали контракт, который стал для Криушенко в БАТЭ последним. В итоге пришли к компромиссу, договорились о соглашении на два года и ударили по рукам. Гендиректором клуба тогда был Владимир Александрович Алейников. И он то ли ошибся, то ли не понял чего-то, но прописал в контракте не тот срок, который мы оговорили (один год вместо двух). А Криушенко, получив бумаги на подпись, не стал или не захотел задавать вопросов. Но я-то помнил, на чем мы пожали руки, поэтому был шокирован, когда узнал, какие сроки объявили в прессе.

Владелец минского «Динамо» Юрий Чиж предлагал мне деньги за переход Криушенко, но я сказал, что тренеров не продаю. Кстати, когда Гончаренко переходил в «Кубань», один из руководителей краснодарского клуба Олег Мкртчян позвонил мне и сказал, что готов заплатить компенсацию. Но я сказал, что Гончаренко для меня не тот человек, за которого я буду получать деньги.

Незадолго до ухода Криушенко, когда мы уже стали чемпионами, в конце сезона проиграли в Борисове. Обычно ж я разносы после поражений устраиваю, а тут случилось все наоборот — Игорь Николаевич очень эмоционально начал «пихать» команде. Наверное, в отличие от меня он уже знал, что это последняя игра в БАТЭ. Я его даже успокаивал.

После неожиданного ухода из БАТЭ в минское «Динамо» был период, когда мы 2 года не здоровались. Но как-то мы пригласили его в самолет с БАТЭ на выездной матч Лиги чемпионов. И после этого отношения у нас наладились.

Хотя потом был у нас и конфликт. Футбол — это такая клоака, порождающая столько слухов. И для меня был шок, когда Криушенко сказал своим футболистам в раздевалке о том, что БАТЭ с «Минском» якобы должны расписать выгодный для нас результат, потому что поддерживаем хорошие отношения с руководством столичного клуба. А жодинцы с «Минском» боролись за высокое место. Я, конечно, после этого ему позвонил и все жестко высказал. Как тренер, поработавший в БАТЭ, он не мог не знать, что у нас в клубе есть моральные принципы, через которые мы никогда не переступим.

Впрочем, после той вспышки мы снова успокоились, поздравили друг друга с днями рождения, — рассказывал Анатолий Капский в канун 20-летнего юбилея ФК БАТЭ.

Боролся с недугами, но не подавал виду

Вообще Анатолию Капскому с рождения жизнь подбрасывала испытания, с которыми не каждый мог бы справиться. Младенцем он едва выкарабкался, перенеся воспаление легких. В пятилетнем возрасте упал с прицепа и раздробил тазобедренную кость, из-за чего два года был на вытяжке, а затем практически заново учился ходить. В 20-летнем возрасте он победил рак, который снова напомнил о себе спустя десяток лет…



Фото с сайта fcbate.by

Впрочем, публично об этом Капский признавался, да и то неохотно, лишь в последние годы.

— Когда команда боролась за первое золото, я боролся сам с собой, чтобы быть в форме и вместе с командой. Чтобы футболисты видели, что от меня исходит уверенность, — говорил Анатолий Капский. — 1999-й год был для меня очень тяжелым, но этого практически никто не знал. В начале сезона я очень серьезно заболел, врачи диагностировали двустороннее воспаление легких. Помню, поехал на игру со «Свислочь-Кровлей» в Осиповичи и не смог подняться на трибуны, стал задыхаться. Позже выяснилось, что воспаление спровоцировано тяжелым рецидивом заболевания, которое я перенес еще в 20 лет. Начали интенсивно проводить химиотерапию, очень быстро сработали. И меня все видели в отличном состоянии. Правда, похудел и пришлось очень коротко постричься.

Пропустил, наверное, всего две игры. Убедил врачей, чтобы позволили проходить лечение амбулаторно. С утра ехал в Боровляны, мне делали укол. До обеда после него было так, что не дай Бог никому (судороги, спазмы в желудке, рвота). А ко второй половине дня все нормализовывалось, и я появлялся на работе, с игроками общался.

Наверное, кто-то догадывался, но сам я никому громко не говорил.

Многие близкие рекомендовали поехать на лечение за границу, но я остался, иначе пришлось бы бросить команду. Я считал, что должен быть рядом. Только лекарство привезли из Франции, а лечился здесь. И очень благодарен нашим врачам.

Кстати, в 2013-м я операцию в Вильнюсе делал потому, что к этому времени я стал уже более публичной фигурой, и это стало бы известно всем. Но хотелось покоя. В 2004 году у меня была схожая операция (все это последствия лучевой терапии), но никто об этом особо не знал…

***

В 2017 году у Анатолия Капского снова возникли серьезные проблемы со здоровьем. Из-за них он покинул должность гендиректора ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».

Впрочем, по-прежнему оставался председателем правления футбольного клуба БАТЭ.

Не бросал своих

Анатолий Капский всегда горой стоял за своих футболистов и тренеров. И пусть им от него же порой крепко доставалось в раздевалке, но публично он защищал подопечных, даже если критика журналистов и болельщиков была по делу.

Понятие «семья», которым часто характеризовалась атмосфера в БАТЭ, была не просто фигурой речи, а реальным отражением отношений внутри коллектива. И тон этим отношениям задавал именно Капский, который всегда был вместе с командой.

Вспоминается 2002 год, когда первый и единственный раз в истории чемпионатов Беларуси для выявления сильнейшего клуба потребовался «золотой матч», поскольку БАТЭ и гродненский «Неман» пришли к финишу, набрав по 56 очков.

Рубка за золото была назначена на 8 ноября на нейтральном поле — на минском стадионе «Трактор». Матч выдался напряженным и драматичным. И судьба золота решилась лишь в дополнительное время.

— Вечером накануне решающей игры ехал в машине и услышал по радио, что ожидается снегопад, — вспоминал те события Анатолий Капский. — Но я не думал, что настолько сильный. Наутро ужаснулись. В Борисове на финише сезонов в такие ситуации попадать уже доводилось. Но у нас всегда поле было подготовлено великолепно. Мы его укрывали как родненькое. И потом оставалось лишь с пленки снег счистить. Но тут стадион был не наш.

Для нас всегда важным было качество газона. Поэтому случившееся стало шоком и ударом, ведь такое поле уравнивало шансы, повышалась вероятность шального и случайного удара.

А что касается очистки поля от снега, то Виктор Казюлин в «Прессболе» об этом вспоминал, он по-доброму все написал. И все-таки вопросик оставил: для камеры я позирую с лопатой или нет?



Фото: Прессбол

Так вот скажу, что у меня тогда здоровья было, как у коня. Я деревенский парень, и лопатой меня точно не испугаешь. Ребята, я ведь в юности деньги в стройотрядах зарабатывал. Еще в те советские времена оттуда менее 1,5 тысячи рублей не привозил. По тем временам это огромные деньги. К физическому труду был приучен с детства.

Но на «Тракторе» не только Капский, но и руководство клуба, и ребята из «Сталкера», да и болельщики занялись расчисткой поля.

А у Виталия Рогожкина в тот день была свадьба. Я что-то и не вспомню, в дополнительное время он играл или раньше уехал (смеется). Но мы с «Трактора» на свадьбу отправились. Хорошо погуляли, счастливы были, — вспоминал Анатолий Капский.

Согласитесь, в редком профессиональном клубе его хозяин перед главным матчем сезона убирает снег на стадионе, а после игры вместе с футболистами отправляется на свадьбу.

Конечно же, мало кому из такой команды захочется уходить. А те, кто ушел, захотят вернуться. И в БАТЭ их с удовольствием принимают. Шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб возвращался в БАТЭ четыре раза. Только из теперешнего состава на отогрев в родной клуб вернулись Егор Филипенко, Денис Поляков, Дмитрий Бага, Максим Скавыш. Поскитался в свое время и нынешний капитан, воспитанник борисовского футбола Игорь Стасевич. А ведь прежде возвращались в БАТЭ с легионерских хлебов и Сергей Кривец, и Павел Нехайчик, и другие.

В тренерском штабе команды сейчас сплошь бывшие игроки БАТЭ — как главком Алексей Бага, так и его помощники Александр Лисовский, Дмитрий Молош, Андрей Дрозд. В штабе дублирующего состава — также поигравшие за БАТЭ Игорь Чумаченко, легенды клуба Дмитрий Лихтарович, Александр Федорович…

Экс-капитан команды Виталий Родионов с этого сезона стал спортивным директором клуба.

Тот же Виталий Рогожкин, у которого вся команда гуляла на свадьбе сразу после завоевания золота-2002, нынче в школе БАТЭ тренирует юношей 2002 года рождения. С другими возрастными группами трудятся нынче и бывшие игроки клуба Виталий Шимко, Александр Баранов, Сергей Зеневич, Владимир Ржевский, Валерий Тарасенко (автор золотого гола в матче за чемпионство-2002), Павел Шмигеро…

Ушел непобежденным

Осенью 2015 года в большом интервью SPORT.TUT.BY с Анатолием Капским мы обсуждали ситуацию, насколько он и его клуб готовы к тому, что произойдет осечка и БАТЭ не станет чемпионом. Ответ был мудрым и рассудительным.

— Когда ты хочешь выигрывать, то ты должен делать все, чтобы побеждать, а не рассуждать о том, что будет, если не выиграешь. Естественно, будут какие-то шаги. Ведь была ситуация, когда мы не вышли в групповой раунд не то что Лиги чемпионов, вообще на старте квалификации вылетели, проиграв «Шахтеру» из Караганды.

Конечно, все может быть, ведь чем больше мы будем выигрывать, тем выше будет вероятность того, что когда-то не станем первыми. А что в таком случае будем делать — жизнь покажет. У нас есть опыт и знания, чтобы предпринять верные действия в случае неудачи в чемпионате страны. Но сегодня будем делать все, чтобы победить, — сказал тогда Капский.

Анатолий Анатольевич так и не дождался завершения золотой серии его команды, которая близка к тому, чтобы в этом году достичь уже 13 лет. Капский ушел непобежденным. Символично, что и последний при его жизни матч БАТЭ тоже выиграл, стартовав в групповой стадии Лиги Европы с гостевой победы над венгерским «Види» .

Прощание с Анатолием Капским состоится в понедельник, 24 сентября Проститься с председателем правления ФК БАТЭ Анатолием Капским можно будет в понедельник, 24 сентября. Траурные мероприятия пройдут в храме святого Архангела Михаила в агрогородке Зембин Борисовского района: в 7.00 начнется заупокойная Божественная литургия; в 8.00 — отпевание. Гражданская панихида состоится с 11.00 до 13.00 на «Борисов-Арене» (вход рядом с Media и парковкой P7). Клуб БАТЭ приглашает всех желающих отдать дань уважения и памяти замечательному человеку.