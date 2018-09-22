В Кореличском районе возбуждено несколько уголовных дел по факту хищения велосипедов

На протяжении последних лет наметилась определенная тенденция, которая указывает на сезонный характер совершения некоторых преступлений. Для весенне-осеннего периода наиболее актуальными являются хищения личного имущества граждан, которое зимой находилось на хранении в подвале, гараже и т.д. В данном случае речь идет о велосипедах.





В 2018 году Кореличским РОСК возбуждено уже несколько уголовных дел по факту хищения велосипедов жителей Кореличского района.

Как правило, велосипеды похищаются из подъездов многоквартирных домов, где они оставляются на ночь на лестничных площадках, а также возле приусадебных участков граждан, которые приехав, оставляют велосипед якобы «на минуту».

Неоднократные осмотры мест происшествий показали, что зачастую в подъездах дверь не оборудована домофоном либо он по каким-то причинам не работает. Данные условия обеспечивают беспрепятственный вход в подъезд посторонних граждан, в том числе и преступников, совершающих хищения имущества, оставленного без присмотра в подъезде.

Ни один из похищенных велосипедов не имел специального запорного устройства, которое предотвратило бы возможность хищения велосипеда в том месте, где он был оставлен.

Особого внимания требуют подростковые велосипеды. Зачастую дети с безразличием относятся к имуществу, которое приобретено им родителями. Неоднократно доводилось видеть, как подростковые велосипеды в ночное время просто оставлены около подъезда либо лежат на детской площадке во дворе дома, где проживает подросток. Соответственно, каких-либо мер, предотвращающих его хищение, ни со стороны ребенка, ни со стороны родителей не предпринимается.

В связи с этим правоохранители района в очередной раз призывают граждан быть более бдительными к сохранности своего имущества и принимать необходимые меры по предотвращению его хищения (помещению велосипеда в запирающиеся подвалы, гаражи, пристегивание их специальными запирающими устройствами во время временного оставления на улице и т.д.).

Юрий ГРИШКЕВИЧ,

старший следователь Кореличского РОСК

майор юстиции

*Фото носит иллюстративный характер