Мусор после пикника на природе грозит отдыхающим солидными штрафами

Природа всегда готова принять человека, но, к сожалению, она не в силах воспрепятствовать оставленным им следам. Планируя отдых на свежем воздухе, мы всегда стараемся выбрать для себя чистое, нетронутое место, однако не всегда оставляем его в надлежащем, первоначальном состоянии.





Чтобы отдых запомнился исключительно с положительной стороны, а окружающие не осудили вас за неуважение к окружающей среде, соблюдайте простые правила:

⚘ отдыхайте в специально обустроенных зонах и местах;

⚘ при отдыхе на особо охраняемых природных территориях (национальный парк, заказник, заповедник) соблюдайте их режим охраны и использования (штраф от 4 до 35 базовых величин);

⚘ паркуйте машину в предназначенном для этого месте или не ближе 30 метров от береговой линии, мойка машин в границах водоохранных зон не допускается (штраф до 10 базовых величин);

⚘ не повреждайте живой напочвенный покров, например, протекторами шин (предупреждение или штраф до 20 базовых величин);

⚘ не разводите костры в запрещенных местах, делайте это по правилам, а лучше используйте мангал или жаровню (предупреждение или штраф до 50 базовых величин);

⚘ не рубите и не уничтожайте растительность – привезите дрова и уголь с собой (штраф до 50 базовых величин);

⚘ не наносите вред животным и растениям (штраф от 20 до 50 базовых величин);

⚘ не трогайте муравейники, гнезда, норы и другие жилища диких животных (штраф до 30 базовых величин);

⚘ убирайте за собой мусор (штраф от 5 до 50 базовых величин).





Максим ЧАК,

заместитель начальника ОВД по ИРиКО

подполковник милиции

*Фото носят иллюстративный характер