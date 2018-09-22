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Мусор после пикника на природе грозит отдыхающим солидными штрафами

23.09.2018 — Разное | Полымя  
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Природа всегда готова принять человека, но, к сожалению, она не в силах воспрепятствовать оставленным им следам. Планируя отдых на свежем воздухе, мы всегда стараемся выбрать для себя чистое, нетронутое место, однако не всегда оставляем его в надлежащем, первоначальном состоянии.

Мусор после пикника на природе грозит отдыхающим солидными штрафами

Чтобы отдых запомнился исключительно с положительной стороны, а окружающие не осудили вас за неуважение к окружающей среде, соблюдайте простые правила:

⚘ отдыхайте в специально обустроенных зонах и местах;
⚘ при отдыхе на особо охраняемых природных территориях (национальный парк, заказник, заповедник) соблюдайте их режим охраны и использования (штраф от 4 до 35 базовых величин);
⚘ паркуйте машину в предназначенном для этого месте или не ближе 30 метров от береговой линии, мойка машин в границах водоохранных зон не допускается (штраф до 10 базовых величин);
⚘ не повреждайте живой напочвенный покров, например, протекторами шин (предупреждение или штраф до 20 базовых величин);
⚘ не разводите костры в запрещенных местах, делайте это по правилам, а лучше используйте мангал или жаровню (предупреждение или штраф до 50 базовых величин);
⚘ не рубите и не уничтожайте растительность – привезите дрова и уголь с собой (штраф до 50 базовых величин);
⚘ не наносите вред животным и растениям (штраф от 20 до 50 базовых величин);
⚘ не трогайте муравейники, гнезда, норы и другие жилища диких животных (штраф до 30 базовых величин);
⚘ убирайте за собой мусор (штраф от 5 до 50 базовых величин).

Мусор после пикника на природе грозит отдыхающим солидными штрафами

Максим ЧАК,
заместитель начальника ОВД по ИРиКО
подполковник милиции
*Фото носят иллюстративный характер

 
 
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Природа всегда готова принять человека, но, к сожалению, она не в силах воспрепятствовать оставленным им следам. Планируя отдых на свежем
 
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