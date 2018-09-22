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Элементарные правила безопасности помогут предотвратить грабежи и разбойные нападения на торговые объекты

23.09.2018 — Разное | Полымя  
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Одной из форм совершения преступлений на объектах торговли являются грабежи и разбойные нападения, которые заключаются в открытости и внезапности похищения имущества, зачастую с применением насилия в отношении собственника имущества.

Элементарные правила безопасности помогут предотвратить грабежи и разбойные нападения на торговые объекты

Для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников, позаботьтесь о своей безопасности:

» установите тревожную сигнализацию с выводом сигнала «Тревога» на пульт централизованного наблюдения, а также цифровую систему видеозаписи (как внутри, так и снаружи);
» не оставляйте открытыми кассовые аппараты, деньги в общедоступных местах;
» не храните большие суммы денег на торговом объекте, пользуйтесь услугами инкассации.

Если вы стали жертвой преступления на торговом объекте, действуйте без промедлений:

» постарайтесь незаметно нажать кнопку тревожной сигнализации, при этом ведите себя спокойно. Если преступник вооружен, не препятствуйте ему, постарайтесь запомнить внешний облик преступника, манеру поведения, отличительные признаки в одежде, в разговоре;
» постарайтесь привлечь внимание находящихся в магазине граждан;
» незамедлительно сообщите о случившемся в отдел внутренних дел по телефону 102;
» сохраните следы преступления до приезда сотрудников милиции (не прикасайтесь к предметам, к которым прикасался преступник).

Лица, совершившие такие преступления, как грабеж и разбой, подлежат уголовной ответственности с четырнадцати лет.

Юрий ГУТЬКО,
старший инспектор по разрешительной работе ООПП МОБ Кореличского РОВД
майор милиции
*Фото носит иллюстративный характер

 
 
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Одной из форм совершения преступлений на объектах торговли являются грабежи и разбойные нападения, которые заключаются в открытости и внезапности похищения
 
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