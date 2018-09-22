Оперативная обстановка по линии наркоконтроля в Кореличском районе остается стабильной и контролируемой

Декседрин, бифетамин, метамфетамин, опиаты, метадон. Кажется, что перед нами слова иностранного происхождения, которые возникли где-то там, за рубежом, и лично нас они абсолютно не касаются. Касаются! Ведь все эти наркотические вещества встречаются в обществе, в котором мы живем. Самое ужасное, что наркомания шагает по миру широкими шагами, оставляя свой злосчастный след в каждом уголке земного шара.

Касается ли данная проблема Кореличского района? Что делается для того, чтобы обезопасить местных жителей от наступающей волны наркомании?

На эти вопросы корреспонденту газеты «Полымя» ответил оперуполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Кореличского РОВД Денис Николаевич Маковик.





✅ – Денис Николаевич, какие функции возлагаются на ваше подразделение?

– Совместно с участковыми инспекторами милиции мы изучаем и анализируем оперативную обстановку по незаконному обороту наркотиков в Кореличском районе. Также осуществляем оперативно-розыскную деятельность с целью выявления, пресечения и раскрытия хищений наркотических средств, психотропных веществ, в том числе лицами, которым они были вверены в связи с их служебным положением, профессиональной деятельностью или под охрану. Сотрудники милиции пресекают незаконную выдачу рецептов на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов, а также незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки или пересылки наркотических средств, психотропных веществ. Также выявляем притоны для потребления наркотиков, осуществляем контроль за лицами, освободившимися из мест отбывания наказания, в отношении которых имеется информация о причастности к незаконному обороту наркотических средств.

✅ – Является ли для Кореличчины актуальной проблема наркомании?

– В настоящее время оперативную обстановку по линии наркоконтроля на территории Кореличского района можно охарактеризовать как стабильную и контролируемую. Лишь в 2016 году наблюдался значительный рост числа преступлений по данному направлению. По состоянию на 17 сентября 2018 Кореличским РОВД возбуждено 6 уголовных дел: 5 – по линии противодействия торговле людьми, 1 – по линии незаконного оборота наркотиков. Кроме того, в текущем году составлено 2 административных протокола по ст. 17.3 ч. 4 («Появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ»). По состоянию на 1 сентября 2018 общее количество лиц, состоящих под диспансерным наблюдением в наркологическом кабинете, составляет 7 человек (все они совершеннолетние, из которых одна женщина).

✅ – Денис Николаевич, какое наказание понесет тот, кто тем или иным образом связан с наркотиками?

– Рассматривая наркоманию как одну из серьезных угроз безопасности общества, белорусское законодательство устанавливает достаточно жесткие меры уголовной ответственности за совершение преступлений по линии наркоконтроля. К примеру, ч. 1 ст. 328 («Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств») предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Еще более суровое наказание предусматривает ч. 2 ст. 328 («Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо их незаконный сбыт») – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, с конфискацией имущества или без.





✅ – 15 сентября закончилась проводимая сотрудниками Кореличского РОВД специальная операция «Мак-2018». Каковы ее результаты?

– Ежегодно в летний период правоохранительными органами района проводится специальная программа «Мак», основной целью которой является минимизация причин и условий, способствующих распространению наркотических средств растительного происхождения. Так, в рамках СП «Мак» в текущем году выявлено 12 незаконных посевов мака и 17 незаконных посевов конопли. Из незаконного оборота изъято 533 килограмма растения мака и 347 килограммов конопли.

✅ – Были ли в Кореличском районе резонансные случаи по линии наркоконтроля?

– Резонансным для нашего района можно считать происшествие, которое произошло в середине мая текущего года, когда в деревне Скорово Райцевского сельсовета было обнаружено два парника. В них находились около 1400 горшков с коноплей. Также в доме рядом с участком обнаружено 6 мешков с высушенной марихуаной общим весом около 20 кг. Посадил плантацию ранее задержанный житель г. Минска, который также создал нарколабораторию на территории Минского района. 10 мая его задержали и изъяли около 103 кг наркосодержащих веществ. Преступник понес наказание в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Беседовала Оксана ЯНУШ

Фото автора и из архива РОВД