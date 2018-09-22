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Беларусь и Россия договорились по нефтегазовым вопросам
23.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр
Сразу после совещания с правительством Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В ходе него был окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании «Газпром».
Помимо нефтяных вопросов на встрече в Сочи Путин и Лукашенко обсуждали проблемы сельскохозяйственной отрасли,
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал членам правительства о переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.
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