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Беларусь и Россия договорились по нефтегазовым вопросам

23.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал членам правительства о переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры встречались накануне в Сочи. Диалог длился больше шести часов. Одной из основных тем переговоров стала нефтепереработка и поставка сырой нефти.

«Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от «перетаможки» сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках», – заявил Лукашенко.

Сразу после совещания с правительством Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В ходе него был окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании «Газпром».

Помимо нефтяных вопросов на встрече в Сочи Путин и Лукашенко обсуждали проблемы сельскохозяйственной отрасли, грузоперевозки, актуальные вопросы в рамках ЕАЭС, совместные проекты и ряд других аспектов сотрудничества. 



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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал членам правительства о переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.
 
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