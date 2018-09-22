Беларусь и Россия договорились по нефтегазовым вопросам

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал членам правительства о переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры встречались накануне в Сочи. Диалог длился больше шести часов. Одной из основных тем переговоров стала нефтепереработка и поставка сырой нефти.



«Самый главный вопрос, который обсуждался, был связан с возвратом денежных средств от «перетаможки» сырой нефти в белорусский бюджет. А также вопрос переработки в Беларуси темных нефтепродуктов, к примеру, мазута, который покупался нашими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках», – заявил Лукашенко.

Сразу после совещания с правительством Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В ходе него был окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании «Газпром».