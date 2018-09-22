Лисица выпрашивает еду у людей на белорусско-польской границе

Занятный видеофакт. На пограничном переходе Брест-Тересполь живет лисица. Она выходит к автобусам и, когда они останавливаются для пограничного контроля, просит у людей еды.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59077.php

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Лисица ждет, пока ей предложат еду, и берет угощения буквально из рук.