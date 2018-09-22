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Лисица выпрашивает еду у людей на белорусско-польской границе
23.09.2018 07:38 — Разное | Виртуальный Брест
Занятный видеофакт. На пограничном переходе Брест-Тересполь живет лисица. Она выходит к автобусам и, когда они останавливаются для пограничного контроля, просит у людей еды.
Лисица ждет, пока ей предложат еду, и берет угощения буквально из рук.
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Занятный видеофакт. На пограничном переходе Брест-Тересполь живет лисица. Она выходит к автобусам и, когда они останавливаются для пограничного контроля, просит у...
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