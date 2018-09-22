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Шкваловый ворот в Бресте, Беларусь, вечер 22 сентября 2018г.
23.09.2018 07:38 — Разное | Виртуальный Брест
Массивный шкваловый ворот при прохождении холодного фронта под влиянием урагана «Кнуд». Брест, Беларусь, вечером 22 сентября 2018 года.
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Массивный шкваловый ворот при прохождении холодного фронта под влиянием урагана «Кнуд». Брест, Беларусь, вечером 22 сентября 2018 года.
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