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Шкваловый ворот в Бресте, Беларусь, вечер 22 сентября 2018г.

23.09.2018 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Массивный шкваловый ворот при прохождении холодного фронта под влиянием урагана «Кнуд». Брест, Беларусь, вечером 22 сентября 2018 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59076.php

Шкваловый ворот в Бресте, Беларусь, вечер 22 сентября 2018г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59076.php

Шкваловый ворот в Бресте, Беларусь, вечер 22 сентября 2018г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59076.php

Шкваловый ворот в Бресте, Беларусь, вечер 22 сентября 2018г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59076.php

Шкваловый ворот в Бресте, Беларусь, вечер 22 сентября 2018г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59076.php

Шкваловый ворот в Бресте, Беларусь, вечер 22 сентября 2018г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59076.php

Шкваловый ворот в Бресте, Беларусь, вечер 22 сентября 2018г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59076.php

Шкваловый ворот в Бресте, Беларусь, вечер 22 сентября 2018г.

источник - МЕТЕОДНЕВНИК

 
Теги: Брест
 
 
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Массивный шкваловый ворот при прохождении холодного фронта под влиянием урагана «Кнуд». Брест, Беларусь, вечером 22 сентября 2018 года.
 
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