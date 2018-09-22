Что делать, если не пришла платежка на налог на землю, дома и квартиры. Пояснение налоговиков

Белорусам нужно до 15 ноября успеть имущественные платежи — земельный налог, налог на недвижимость и арендную плату за землю. Тем, кто просрочит или забудет внести налог, грозят штраф и пени. Налоговики поясняют, что делать, если плательщик не получил извещение.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Извещения на уплату имущественных сборов налоговики направляют по почте или электронным способом — в личный кабинет пользователя на сайте МНС.

— Физические лица, не получившие извещение на уплату имущественных налогов по каким-то причинам, могут обратиться за его получением в налоговый орган по месту нахождения соответствующего объекта (недвижимости либо земельного участка) для уточнения суммы налогов, подлежащих к уплате, — поясняют в ИМНС по Брестской области.

Еще один способ получить платежку — зарегистрироваться в интернет-сервисе «Личный кабинет физического лица» на сайте МНС, где можно получить информацию о суммах начисленных налогов в данной системе.

За неуплату или неполную уплату предусмотрен штраф в 15 процентов от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой величины (12,25 рубля).

Сумму начисленных налогов можно посмотреть и в ЕРИП. Для этого нужно ввести в системе свой учетный номер (УНП).

Уплатить налоги можно через ЕРИП, банк, почту, сельские (поселковые) Советы, в налоговой инспекции, интернет-банкинг.