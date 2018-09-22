Фабрика лжи. Как инстаграм убивает психику

Несмотря на то, что Instagram выглядит как «самая идеальная» социальная сеть, последствия от его использования весьма негативны. Эксперты заявляют, что просмотр ленты подавляет психику человека, который начинает ощущать себя неполноценным по сравнению с другими людьми.





Фейковая эстетика

Приложение Instagram, состоящее только из картинок и видеороликов, является одним из самых популярных мобильных приложений во всем мире. При просмотре постановочных фото, идеальных селфи и пейзажей со множеством фильтров создается ощущение, что Instagram — самое приятное и дружелюбное место на Земле, однако эксперты и доктора в один голос утверждают, что это не так.

Издание The Guardian опубликовало историю фэшн-блогера Скарлетт Диксон, которая размещает в Instagram красочные снимки с моментами из собственной жизни. На одном из таких снимков она сидит на кровати, окруженной воздушными шариками, и пьет чай с блинчиками в своей розовой пижаме. «Лучшие дни начинаются с улыбки и позитивных мыслей. И блинчиков. И клубники. И бесконечного чая», — гласит подпись к фотографии, собравшей около 6 тыс. отметок «Нравится».

Ее публикацию разместил в своем твиттере пользователь по имени Нейтан , который выразил свое недовольство подобными постами. «Instagram — нелепая фабрика лжи, созданная для того, чтобы мы чувствовали себя неполноценными», — написал Нейтан, собрав в 22 раза больше «лайков», чем оригинальная публикация Скарлетт Диксон. Его поддержали другие пользователи твиттера, раскритиковав социальную сеть и снимок девушки-блогера.

«Полностью согласна. Грустно, что подростки и молодежь покупаются на эту идеализированную фейковую эстетику и чувствуют себя хуже других», — пишет один из комментаторов.

К сожалению, в этих словах есть большая доля правды, которая сильно тревожит психиатров. Главная проблема Instagram — его гипертрофированная позитивность.

Если Facebook показывает, что все вокруг — скучные, а Twitter доказывает, что все люди — злые и саркастичные, то Instagram заставляет думать о том, что все ваше окружение идеально — кроме вас.





«Расстраиваюсь еще больше»

В прошлом году британская организация Royal Society for Public Health (RSPH), занимающаяся проблемами благополучия граждан, провела исследование среди молодых людей от 14 до 24 лет. Его целью было установление последствий после использования пяти крупных социальных сетей — Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat и Instagram.

Instagram занял последнее место — респонденты жаловались на проблемы со сном, неприятие своего тела и другие симптомы, возникающие после просмотра ленты на этой платформе.

«С виду Instagram выглядит очень привлекательно, но бесконечный скроллинг негативно влияет на психическое здоровье и благополучие», — заявила представитель RSPH и парламентарий Ниам МакДейд. Она добавила, что пользователи часто видят изображения, которые не являются реальными, что особенно опасно для молодых людей.

«Некоторые люди смотрят на дорогие машины и зарабатывают тревожное расстройство и депрессию, так как не могут их себе позволить», — рассказала МакДейд.

Ее точку зрения разделяет и 24-летний Стивен из Лондона, который является частым пользователем Instagram. По его словам, после расставания с девушкой у него началась депрессия, которая только усугубилась после того, как он начал следить за жизнью бывшей в социальной сети.

«Главная проблема Instagram в том, что ты выкладываешь только тот контент, который выставляет тебя в хорошем свете. В Twitter и Facebook гораздо меньше публикаций типа „Эй, посмотрите, как круто я живу“», — заявил молодой человек.





«Я сижу в Instagram с 2013 года, и поначалу он мне нравился, — рассказывает 25-летний сириец Аднан, проживающий в Кейптауне, — но прошли годы, и лента превратилась… в соревнование по демонстрации жизни, которой не существует. Когда мне грустно, я смотрю на „идеальные“ фото других людей и расстраиваюсь еще больше».

Люди выкладывают фотографии со свадеб, из путешествий, кафе, спортзалов и других мест, создавая иллюзию бесконечной занятости.

Все кругом ведут насыщенную жизнь, кроме того, кто листает ленту — он успевает только сидеть в Instagram.