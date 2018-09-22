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В фанипольской службе ЖКХ с 24 сентября изменятся номера телефонов
23.09.2018 — Разное | Фаниполь Online
УП «Дзержинское ЖКХ» информирует жителей г. Фаниполя и Дзержинского района об изменении некоторых номеров телефонов.
С 24 сентября будут изменены контактные телефоны по структурным подразделениям в г. Фаниполе:
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С 24 сентября будут изменены некоторые контактные телефоны в фанипольской службе ЖКХ.
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