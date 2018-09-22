В фанипольской службе ЖКХ с 24 сентября изменятся номера телефонов

УП «Дзержинское ЖКХ» информирует жителей г. Фаниполя и Дзержинского района об изменении некоторых номеров телефонов.

С 24 сентября будут изменены контактные телефоны по структурным подразделениям в г. Фаниполе:

— участок «Обращение с ТКО г. Фаниполя»: вместо 7-32-10 будет работать номер 9-32-70;

— начальник расчетно-справочного центра г. Фаниполя: вместо 7-10-99 будет работать номер 4-70-89;

— специалисты по коммунальным расчетам расчетно-справочного центра г. Фаниполя: вместо 7-48-39 будет работать номер 9-16-39.

Источник: Газета "Узвышша"