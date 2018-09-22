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"Чистое" питание: почему диеты не помогут избавиться от прыщей
Сидите на диете, чтобы избавиться от акне?
Отказаться от мяса, сахара, глютена, молочных продуктов, фастфуда, всего жареного, жирного и соленого — это лишь небольшой список советов, которые можно встретить в Интернете по запросу «как избавиться от прыщей». И хотя питание
Кроме того, истории людей, которые побороли акне, не могут быть основой для самолечения. Во-первых, люди сами точно не могут определить, что именно им помогло: отказ от какого-то продукта, косметические средства или снижение уровня стресса. А во-вторых, то, что помогает одному, может не помогать другому.
Такие официальные медицинские организации, как Американская академия дерматологии,
Небольшие исследования подтверждают связь продуктов с высоким
Что касается молочных продуктов, несколько
Итальянское
Почему диеты могут быть вредны, БАД и витамины бесполезны
Для улучшения состояния кожи многие люди исключают разные продукты или начинают придерживаться определенной диеты — безглютеновой, кето или веганской. Но вместе с такими ограничениями некоторые люди могут испытывать нехватку важных витаминов, минералов и аминокислот. А любые дефициты отрицательно влияют на состояние волос, кожи и ногтей.
Небольшие исследования показывают положительное влияние добавок и витаминов на акне — прием
Кроме того, даже самые банальные добавки могут быть опасными — побочные эффекты, нежелательные реакции с другими препаратами. Прием любых витаминов или биоактивных добавок нужно обсуждать с врачом.
Вместо того чтобы исключать определенные группы продуктов или лечиться с помощью добавок, стоит придерживаться сбалансированной диеты — с достаточным количеством белка, умеренным потреблением углеводов, полезными жирами, овощами и фруктами. Предотвратить прыщи с помощью диеты невозможно, но полноценное питание поможет поддерживать здоровье кожи и организма в целом.
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Почему изменения рациона и прием витаминов не сделают вашу кожу идеальной
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