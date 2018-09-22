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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 24-25 сентября

23.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 24-25 сентября

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 24-25 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

С Германии на территорию Беларуси будет перемещаться активный циклон. Ожидаются сложные погодные условия.

В понедельник и вторник, 24-25 сентября, в Беларуси объявлено штормовое предупреждение (оранжевый уровень опасности).

В понедельник ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны ожидаются продолжительные сильные дожди и усиление ветра порывами 15-20 м/с, местами до 22-27 м/с.

Во вторник на большей части территории Беларуси сохранится сильный ветер. Температура воздуха ночью составит от плюс 4 градусов по северо-востоку до плюс 12 по юго-западу страны, днем 9-15 градусов тепла, по югу - до плюс 17.

В среду и четверг, 26 и 27 сентября, температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, в некоторых районах возможны заморозки до нуля - минус 3.

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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 24-25 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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