Нахамили в транспорте, нахамили в социальных сетях. Как реагировать, рассказывает эксперт по этикету

Не все знакомы с основами этикета, поэтому нам приходится регулярно сталкиваться с хамством и грубым поведением окружающих. Как же правильно реагировать в таких ситуациях? Нужно ли молчать или нужно делать замечания? А главное, как делать их правильно? Об этом рассказывает эксперт по этикету.



Оксана Зарецкая — основательница Школы этикета и культуры Оксаны Зарецкой , культурный эксперт, специалист по этикету, блогер. В профессиональном багаже Оксаны Зарецкой работа с дипломатическим корпусом в Женеве, сотрудничество с историком моды Александром Васильевым, организация образовательных и культурных проектов в Швейцарии и Беларуси, объединивших сотни людей. Оксана читает лекции по культуре на трех языках для художественных галерей и лекториев и ведет блог об искусстве и этикете, который читает более 20 тысяч человек по всему миру .

Почему-то существует мнение, что воспитанный человек все стерпит. Замечания делать нельзя, возмущаться нельзя, советы давать нельзя. Обрадую вас: это далеко от истины. Человек, знакомый с этикетом, будет не только сам вести себя правильно, но и соответствующим образом организовывать пространство вокруг себя. Благодаря этому и возможно существование культурного общества: люди сами следят за порядком и соблюдением правил. То есть делать замечания, останавливать хамов и поправлять друг друга — это вполне вписывается в нормы этикета. Другое дело — как это делать, и в этом заключается искусство этикета и тактичности.

Спокойствие, только спокойствие





Первое правило гласит, что если кто-то незнакомый в вашем пространстве позволяет себе некорректные высказывания в ваш адрес, то нужно просто игнорировать их. Распыляясь и реагируя на них, вы увеличиваете силу его воздействия, вы демонстрируете источнику, что слова достигли своей цели. Пусть лучше его невоспитанность останется на его совести и не найдет продолжения в вашей реакции. В автобусе старушка вас обматерила? Какой-то сумасшедший кричит гадости вам через всю улицу? Пропускайте мимо. Что совершенно точно не надо делать, так это опускаться до аналогичных оскорблений, сплетен и скабрезностей. Помните сказку про двух сестер, где изо рта одной при каждом слове падали бриллианты и розы, а у второй вываливались лягушки и змеи? Тот, кто позволяет себе грязные и плохие слова, именно жаб изо рта и роняет. Представьте себе это и посмейтесь внутри. Этот человек сам себя оскорбляет таким поведением.

Так же поступайте, если услышите, что бухгалтер давеча нелестно о вас отзывалась или соседка сплетничала какие-то глупости о вашей личной жизни. Люди говорят — и с этим придется смириться. Есть прекрасный анекдот, где старый и мудрый еврей в ответ на рассказ, что, дескать, недавно кто-то в его отсутствие о нем плохо отзывался, отвечает: «Передайте им, что они могут даже побить меня, если меня нет рядом».

Правила ответа





Другое дело, если вы сталкиваетесь с хамством, которое нарушает ваши границы и которые надо осадить, чтобы не уронить честь, не подвергнуть сомнению репутацию. В таком случае следуйте правилам:

1. Будьте сдержанны: не показывайте эмоций. Обижающий или задевающий человек именно острой реакции от вас и ждет. Поэтому не доставьте ему это удовольствие. Если эмоции захлестывают, посчитайте про себя. Выйдите из помещения. Попробуйте отвлечься на что-то другое.

2. Отвечайте очень кратко и по существу. Не пускайтесь в оправдания, не объясняйте ничего подробно. Избегайте ехидства, иронии, злого сарказма, скрытых намеков и попыток уколоть (так вы становитесь на одну планку с оскорбившим вас человеком). Иногда достаточно просто отрицать.

3. Используйте юмор. Это, конечно, высший пилотаж — осадить хама так, чтобы он сел в лужу. Такое удается, если вы в хорошем расположении духа и уверены в себе. Ну и, конечно, умейте хохмить. Советую почитать высказывания Фаины Раневской или на крайний случай посмотреть сериал «Теория большого взрыва» или «Доктор Хаус», где герои обладают способностью к искрометному сарказму и самоиронии.

Когда делать замечания





Бывают случаи, когда вы как воспитанный человек должны вмешаться и сделать замечание. Вы спросите: «Зачем мне лезть в ситуацию? Вдруг и мне достанется?» Все верно, может достаться. Но надо помнить, что порядок существует в том обществе, где сами люди за ним следят. Не милиция, не дружинники, не представители государства, а сами люди. Вы. И если вы видите, что на ваших глазах творится несправедливость или недостойное поведение, вы обязаны вмешаться. Мать почем зря орет на своего ребенка на улице. Мужчина бьет девушку. Подростки обижают сверстника. Беременной женщине не уступают место. Если вы стоите рядом, видите это и ничего не предпринимаете, вы так же виноваты, как и его совершающий. Как говорит польский писатель Бруно Ясенский устами своего героя Роберта Эберхардта в романе «Заговор равнодушных»: «Не бойтесь друзей — в худшем случае они могут вас предать. Не бойтесь врагов — в худшем случае они могут вас убить. Но бойтесь равнодушных, ибо именно с их молчаливого согласия совершаются на земле все предательства и убийства».

Вторая ситуация, когда воспитанный человек может и должен делать замечания и останавливать хама, соответствует всем известному золотому правилу нравственности: «Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека». Другими словами, если вы видите и чувствуете, что ваши личные границы или нормы общества грубо и бесцеремонно нарушаются, вы вправе возразить и остановить эти действия.





Разумный человек разумно рассуждает, что, сталкиваясь с хамством и пытаясь его остановить, он вступает на минное поле, где каждое его слово или действие будет вызывать взрывную ответную реакцию. Поэтому действовать следует аккуратно. «Ругать надо наедине, а хвалить при всех» — первый и главный принцип замечаний. Не стоит стыдить на весь автобус мужчину, который сидит в присутствии беременной женщины. Наклонитесь к нему и попросите подняться тихо, чтобы слышал только он. Но без ехидства и с доброй интонацией. Сказанные без злобы и с уважением слова возымеют больший эффект, чем публичное бичевание. А когда он уступит место, громко и искренне его поблагодарите. Такие ваши действия будут иметь положительный эффект еще и на будущее.

Еще одно важное правило описывается формулой «+/-/+». Что означает: если вам приходится говорить что-то неприятное человеку, то оберните это в комплименты, похвалу и добрые пожелания. Например: "Мне очень нравится твоя непосредственность и искренность. Только мог бы ты разговаривать немного спокойнее? Твое громкое поведение беспокоит окружающих. Когда ты станешь говорить тише, люди лучше начнут прислушиваться к тебе и внимательнее относиться к твоим словам".

Привет от анонима





Отдельная история — хамство в социальных сетях. Что-то с людьми происходит в интернете, у них, наверное, отключаются какие-то внутренние фильтры, создаваемые иллюзией анонимности, потому что в Сети они пишут и говорят то, что никогда бы не решились сказать в глаза человеку.

Об этом надо всегда помнить, когда вы ведете переписку в мессенджере или читаете комментарии под своим постом в социальных сетях. Если вы чувствуете, что страсти накаляются и скоро безобидное общение в вайбер-группе детского сада вашего сына рискует превратиться в кровавое побоище, следуйте этим простым правилам:

Остановитесь. Не пишите и не читайте. Очевидно, что стороны дошли до какого-то предела понимания, после которого любое слово и реплика могут быть истолкованы превратно. Поэтому просто прекратите писать. Если есть возможность, поговорите с вашим собеседником голосом. Иногда сухие слова в переписке наполняются совершенно не свойственным им смыслом, и простое проговаривание голосом может решить ситуацию быстрее и проще, чем долгое перебрасывание короткими репликами. Прежде чем ответить, если в этом есть действительная необходимость, остыньте, подумайте. Написанная сгоряча колкость не решит проблему. Тем общение через интернет и удобно, что у вас есть возможность подумать. Воспользуйтесь ею.

Что касается гадких комментариев под вашими постами на ваших страницах в социальных сетях, то стоит помнить, что ваш аккаунт или сайт — это ваш «дом», куда вы приглашаете людей для общения. Согласитесь, было бы странно позволить кому-то унижать хозяев дома, плохо о них высказываться, обсуждать их в их же комментариях, как будто их нет рядом и они это не слышат и не видят. За такое можно попасть в бан. Речь не идет о полном запрете на критику, просто она должна быть высказана с уважением и аргументацией. Не надо путать вседозволенность со свободой высказывания. А если кому-то уж совсем невмоготу, он имеет полное право развернуто высказаться по вопросу на собственной странице, а не хамить хозяину чужой.

А расскажите, как вы справляетесь с хамами и часто ли приходится с ними сталкиваться?