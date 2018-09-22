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МИД Ирана вызвал представителей Британии, Дании и Нидерландов после теракта в Ахвазе

23.09.2018 09:00 — Разное | Партизан  
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Министерство иностранных дел (МИД) Ирана вызвало послов Нидерландов и Дании, а также поверенного в делах Великобритании в Иране после теракта на военном параде в Ахвазе.



Представителей европейских стран вызвали так как Евросоюз не причислил к террористическим организацию, представителей которой власти Ирана подозревают в совершении теракта, передает IRNA.

"Это неприемлемо, что эти организации террористов, причастных к нападению не числятся в списке террористических организаций Европейского Союза в связи с тем, что они не совершали террористических атак в Европе", - заявили в МИД Ирана.

Представители трех стран уже выразили свою готовность помочь в поимке причастных к теракту.

Напомним, неизвестные открыли стрельбу на военном параде в городе Ахваз на западе Ирана. Атаку осуществили четыре человека. Двух боевиков удалось застрелить, еще двое были задержаны. Они открыли огонь из-за спин зрителей.

Позже сообщалось, что Исламское государство взяла на себя ответственность за организацию теракта, но власти Ирана опровергают эту информацию. 

 
 
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Министерство иностранных дел (МИД) Ирана вызвало послов Нидерландов и Дании, а также поверенного в делах Великобритании в Иране после теракта на военном параде в...
 
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