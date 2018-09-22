МИД Ирана вызвал представителей Британии, Дании и Нидерландов после теракта в Ахвазе









Представителей европейских стран вызвали так как Евросоюз не причислил к террористическим организацию, представителей которой власти Ирана подозревают в совершении теракта, передает IRNA.





"Это неприемлемо, что эти организации террористов, причастных к нападению не числятся в списке террористических организаций Европейского Союза в связи с тем, что они не совершали террористических атак в Европе", - заявили в МИД Ирана.





Представители трех стран уже выразили свою готовность помочь в поимке причастных к теракту.





Напомним, неизвестные открыли стрельбу на военном параде в городе Ахваз на западе Ирана. Атаку осуществили четыре человека. Двух боевиков удалось застрелить, еще двое были задержаны. Они открыли огонь из-за спин зрителей.





Позже сообщалось, что Исламское государство взяла на себя ответственность за организацию теракта, но власти Ирана опровергают эту информацию.