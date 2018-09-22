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Команда Терезы Мэй начала подготовку к досрочным выборам - СМИ

23.09.2018 08:54 — Разное | Партизан  
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Издание The Sunday Times сообщает, что советники Терезы Мэй начали подготовку к возможному проведению в ноябре 2019 года досрочных выборов в парламент.

По данным журналистов, целью проведения выборов может быть желание спасти переговоры по Brexit и кресло премьер-министра для Терезы Мэй.

Издание отмечает, что Консервативная партия хочет к выборам заручиться общественной поддержкой плана по выходу из Евросоюза, а также увести Терезу Мэй от вотума недоверия в парламенте.

Ранее СМИ сообщали, что депутаты Консервативной партии Великобритании намерены предложить премьер-министру страны Терезе Мэй уйти в отставку в марте 2019 года.

Также сообщалось, что в парламенте Великобритании около 50 депутатов из Консервативной партии обсудили возможность отставки Терезы Мэй с должности премьер-министра.
 
 
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Издание The Sunday Times сообщает, что советники Терезы Мэй начали подготовку к возможному проведению в ноябре 2019 года досрочных выборов в парламент.
 
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