Команда Терезы Мэй начала подготовку к досрочным выборам - СМИ

По данным журналистов, целью проведения выборов может быть желание спасти переговоры по Brexit и кресло премьер-министра для Терезы Мэй.





Издание отмечает, что Консервативная партия хочет к выборам заручиться общественной поддержкой плана по выходу из Евросоюза, а также увести Терезу Мэй от вотума недоверия в парламенте.





Ранее СМИ сообщали, что депутаты Консервативной партии Великобритании намерены предложить премьер-министру страны Терезе Мэй уйти в отставку в марте 2019 года.





Также сообщалось, что в парламенте Великобритании около 50 депутатов из Консервативной партии обсудили возможность отставки Терезы Мэй с должности премьер-министра.