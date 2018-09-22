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"Цмокі-Мінск": благодаря Анатолию Капскому о нашей стране узнали в разных уголках Европы

23.09.2018 08:44 — Разное | Партизан  
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Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" выразил соболезнования родным и близким Анатолия Капского.

Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" в лице председателя Юрия Ивановича Шаколы выражает соболезнования футбольному клубу БАТЭ, а также родным и близким Анатолия Капского. 

Анатолий Анатольевич внес огромный вклад в развитие белорусского футбола и спорта в целом. Благодаря ему о нашей стране узнали в разных уголках Европы, а белорусские фанаты смогли наблюдать грандов мирового футбола в Борисове и Минске

Мы будем помнить его как настоящего фаната своего дела. Он навсегда останется в истории спорта и наших сердцах, — говорится в сообщении пресс-службы "драконов".

 
Теги: Минск
 
 
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Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" выразил соболезнования родным и близким Анатолия Капского.
 
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