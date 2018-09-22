"Цмокі-Мінск": благодаря Анатолию Капскому о нашей стране узнали в разных уголках Европы

Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" в лице председателя Юрия Ивановича Шаколы выражает соболезнования футбольному клубу БАТЭ, а также родным и близким Анатолия Капского.





Анатолий Анатольевич внес огромный вклад в развитие белорусского футбола и спорта в целом. Благодаря ему о нашей стране узнали в разных уголках Европы, а белорусские фанаты смогли наблюдать грандов мирового футбола в Борисове и Минске





Мы будем помнить его как настоящего фаната своего дела. Он навсегда останется в истории спорта и наших сердцах, — говорится в сообщении пресс-службы "драконов".



