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В Чечерске стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика, когда он шел в школу. Ребенок попал в больницу
Утром 20 сентября на улице Комарова стая бродячих собак искусала 10-летнего ребенка, сообщается в паблике «ВКонтакте» ГАИ Чечерск». В комментариях написано, что по факту нападения животных родители написали заявление в милицию и обращение в местный КЖУП. Однако никаких мер предпринято не было и собаки гуляют на свободе.
В комментариях сообщается, что пострадавший мальчик попал в больницу. В соцсети появились предложения начать самостоятельный отстрел бродячих животных из пневматики, что вызвало протесты зоозащитников.
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В Чечерске стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика, когда он шел в школу. Ребенок попал в больницу
Утром 20 сентября на улице Комарова стая бродячих собак искусала 10-летнего ребенка, сообщается в паблике «ВКонтакте» ГАИ Чечерск». В комментариях написано, что по...
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