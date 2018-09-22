В Чечерске стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика, когда он шел в школу. Ребенок попал в больницу

Утром 20 сентября на улице Комарова стая бродячих собак искусала 10-летнего ребенка, сообщается в паблике «ВКонтакте» ГАИ Чечерск». В комментариях написано, что по факту нападения животных родители написали заявление в милицию и обращение в местный КЖУП. Однако никаких мер предпринято не было и собаки гуляют на свободе.

В комментариях сообщается, что пострадавший мальчик попал в больницу. В соцсети появились предложения начать самостоятельный отстрел бродячих животных из пневматики, что вызвало протесты зоозащитников.