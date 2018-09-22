Папа Франциск вспомнил о белорусах в ходе визита в Вильнюс

В своем обращении к собравшимся у президентского дворца Понтифик отметил важность празднования столетия независимости Литвы. «Празднование столетия независимости – это повод для того, чтобы остановиться и вспомнить этот опыт, обновить связь с тем, кто взрастил ваше государство, найти решения сегодняшних вызовов и смотреть в будущее в духе диалога и единства со всеми живущими здесь, стараясь, чтобы никто не чувствовал себя изгоем», – сказал он.





По словам папы, люди должны осознать сложности и достижения прошлого и почтить память своих предков – «»дух», который помог каждую очную ставку с болью и несправедливостью превратить в возможность».





Папа отметил, что за всю свою историю на землях современной Литвы находили себе дом люди разных национальностей и вероисповеданий: литовцы, татары, поляки, русские, белорусы, украинцы, армяне и немцы, католики, православные, протестанты, старообрядцы, мусульмане и евреи. «Все мирно жили вместе, пока не пришла тоталитарная идеология, насилие и недоверие которой подкосило способность принять другого и не придавать значения различиям», – заявил папа.





Он призвал, черпая силу из прошлого, заново находить эти корни и восстанавливать их, чтобы в «мир наших дней, когда слышно все больше голосов, сеющих раздор и дробления» пришли толерантность, гостеприимство, уважение и солидарность.



