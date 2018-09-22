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Порошенко назвал Северный поток 2 "инструментом давления" на Европу
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что газопровод Северный поток 2 является "геополитическим инструментом давления на Западную Европу со стороны РФ.
Об этом передает Rheinische Post.
"Газопровод Северный поток 2 является геополитическим инструментом давления на Западную Европу и зависимостью европейских стран от поставок газа из России открывает ей большое поле для шантажа", - заявил Порошенко.
Президент Украины считает, что газопровод экономически невыгоден и "направлен на ослабление Украины".
Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.
Северный поток-2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину. А, возможно, и Беларусь.
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что газопровод Северный поток 2 является "геополитическим инструментом давления на Западную Европу со стороны РФ.
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