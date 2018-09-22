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Будущее грузоперевозок: самые яркие дебюты выставки коммерческого транспорта IAA в Ганновере
Каждые два года в Ганновере проходит крупнейшая в Европе выставка коммерческого транспорта IAA. Смотрины этого года собрали настоящий урожай необычных концепт- и шоу-каров, демонстрирующих инновационные разработки для грузовых перевозок будущего — во главу угла разработчики ставят альтернативные виды силовых установок, беспилотные и прочие технологии, призванные упростить управление крупным грузовым автотранспортом.
По традиции на выставке в Ганновере оглашают имена победителей трех международных конкурсов — «Фургон года», «Городской автобус года» и «Грузовик года». В первом случае титул International Van of The Year 2019 достался новому Peugeot Partner — интересно, что старт продаж этой модели в Европе еще не состоялся, но фургон уже (причем в пятый раз за всю историю проведения конкурса с 1992 года) удостоен престижной премии. К слову, с Peugeot почетный трофей разделили соплатформенные фургоны Citroen Berlingo и
В номинации Bus of the Year 2019 победителем оказался Mercedes Citaro Hybrid — в движение гибридный вариант автобуса приводится дизель-электрической установкой, причем энергия для электромотора с крутящим моментом в 220 Нм накапливается в суперконденсаторах с помощью рекуперативного торможения.
Грузовиком года (International Truck of The Year 2019) был объявлен Ford F-Max — выпуск тягача, оснащенного 12,7-литровым дизелем мощностью 500 лошадиных сил и 12-ступенчатым «автоматом», начнется в конце текущего года на заводе Ford Otosan в Турции. На рынке F-Max сменит нынешний Cargo.
В Ганновер Ford привез также тягач F-Vision, ставший настоящим сюрпризом для посетителей выставки — как нетрудно догадаться по фотографиям, речь идет о концепте. К слову, его разработкой также занималось базирующееся в Турции отделение Ford Otosan — основным источником вдохновения при создании грузовика, со слов самих дизайнеров, стали… супергерои Marvel!
Форма кабины, равно как и прицепа, у F-Vision обусловлена основательно продуманной аэродинамикой — из выступающих элементов в глаза бросаются разве что установленные по бокам кронштейны с камерами, заменяющие зеркала заднего вида. Техническими подробностями о концептуальном тягаче в Ford не поделились — известно лишь, что оснащен он электрической силовой установкой и системой автопилота с четвертым уровнем автономности. В отличие от Tesla Semi, который должен появиться на рынке через пару лет, планов по выпуску такого тягача у фордовцев пока нет.
Камеры вместо зеркал — это и про новый Mercedes Actros, третьего по счету поколения. В отличие от шоу-грузовика Ford и пока еще не продающегося тягача Tesla, заменившие традиционные «лопухи» видеокамеры на серийном грузовом транспорте Mercedes использует впервые в мире. Изображение с камер выводится на 15-дюймовые экраны, расположенные внутри на стойках лобового стекла. Впрочем, по желанию можно оставить и обычные зеркала заднего вида.
В салоне нового тягача есть еще одна пара дисплеев — один из них (10-дюймовый), как и на новых легковушках марки, заменил традиционные приборы, второй, что покрупнее (12 дюймов), отвечает за управление фирменной мультимедиа-системой MBUX и навигацией. В арсенале нового Actros имеется и система полуавтоматического вождения (автопилот со вторым уровнем автономности).
Наряду с дизелями с отдачей до 630 лошадиных сил и 3000 Нм крутящего момента в гамме Actros предусмотрена модификация на природном газе (302 силы), также ведется разработка и чисто электрической версии тягача. В Европе продажи нового Actros начнутся весной следующего года.
В случае с автономным Volvo Vera водитель уже оказывается не нужным, а посему отпадает необходимость и в самой кабине. Именно поэтому этот образец тягача будущего на первый взгляд может показаться странным на вид футуристичным спорткаром.
Силовую установку Vera заимствовала у представленных ранее в этом году серийных грузовиков Volvo на электротяге — в движение экспериментальный тягач приводит 185-киловаттный электромотор, а дальность хода достигает всего 300 км, так что подобный тягач, по замыслу самих разработчиков, мог бы использоваться крупными логистическими центрами или в портах.
Грузоподъемность автопоезда на базе шасси Vera может достигать 32 тонны.
На стенде Nissan — настоящая мечта… астронома! Это спецверсия пикапа Navara с обозначением Dark Sky, созданная компанией в сотрудничестве с Европейским космическим агентством.
Автомобиль, заявленный в статусе концепта, получил внедорожные «зубастые» покрышки и увеличенный дорожный просвет, а самое интересное обнаруживается в прицепе, который тянет за собой Navara Dark Sky — по сути, он представляет собой миниатюрную астрономическую обсерваторию с размещенным в грузовом отсеке телескопом PlaneWave.
Оснащен шоу-кар 2,3-литровым турбодизелем с отдачей 187 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, работающим в комбинации с автоматической коробкой и полным приводом.
Необычную премьеру в Германии провела Renault — это автономный концепт EZ-Pro для служб доставки, своего рода ответ французов шаттлу Mercedes Vision Urbanetic, показанному в Ганновере (подробнее о нем —
Получатели могут выбирать удобное время и место, а также способ доставки — получение заказа у экспедитора или через ячейку самообслуживания в беспилотных модулях. Открыть такие ячейки, работающие круглосуточно, можно будет с помощью мобильного телефона.
Volkswagen продемонстрировал в Ганновере I.D. Buzz Cargo — получивший бело-голубую окраску кузова фургон является грузовой версией прошлогоднего концептуального
Как того требует нынешняя мода, у I.D. Buzz Cargo есть система автоматического вождения и камеры вместо привычных зеркал. Напомним, что первый серийный электромобиль на «тележке»
Еще один не менее интересный экспонат Volkswagen на IAA 2018 — грузовой трехколесный велосипед Cargo e-Bike. По задумке, такой байк с электромотором мощностью 250 Вт будет использоваться для так называемой доставки «последней мили», то есть для передвижения от склада до заказчика по городским улочкам. Трицикл способен разогнаться до 24 км/ч, при этом на специальной платформе можно разместить до 210 кг груза. Курьерам на заметку — в серию Cargo e-Bike пойдет уже в следующем году.
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Смотрины этого года собрали настоящий урожай необычных концепт- и шоу-каров, демонстрирующих инновационные разработки для грузовых перевозок будущего.
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