ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не знает слово «старость»

23.09.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Иван Иванович Чубанов родился в 1929 году. Он хорошо помнит военные годы и время восстановления сельского хозяйства. Сегодня энергии нашего собеседника позавидует даже молодежь, не говоря уже о людях преклонного возраста: дедушка увлекается техникой, возделывает землю, а два года назад собственноручно перекрыл крышу.

Не знает слово «старость»

В родной деревне Ховхло его знает каждый. От родителей ему достался дом, а еще воспоминания. Отец ушел на фронт и не вернулся, детей воспитывала одна мать.
– Мне было 12, когда началась война. Я помню, как половину деревни сожгли немцы. Помню и то, как фашисты расстреляли нашего разведчика, – рассказывает Иван Иванович.
В его память врезался и немецкий самолет со специальными зажигательными пулями, именно ими враги уничтожили половину Ховхло. Не забыл Иван Иванович и то, как чуть не оказался в числе угнанных в Германию. Большинство местных жителей прятались в лесу, а тех, кому не удавалось скрыться, отправляли на Запад. Дедушка вспоминает: «Отправили и моего брата, но в Польше он смог сбежать. Домой пришлось идти пешком».
После войны мужчин в деревне практически не осталось, а задача стояла непростая – восстановить народное хозяйство. И люди взялись за работу. 16-летний Иван со своим другом, например, пахали колхозные земли на волах. Вскоре он поступил в механизированное училище и получил права тракториста. Только вот в родном хозяйстве долго поработать не довелось. В Чеботовичах сформировали механизированную бригаду, куда попал и наш герой.
– Около 40 лет я там отработал. За это время сменил три трактора: сначала трудился на небольшом МТЗ-2, затем на 52-м, а после уже пересел на известный многим 82-й. Всякое бывало, удобрения вносить – задача не из легких, но работа мне моя нравилась. Может быть поэтому после выхода на пенсию я и собрал собственный трактор. Теперь он наш главный помощник, а у нас с женой имеется полгектара земли, правда, еще пару лет назад было в два раза больше, – говорит Иван Чубанов.
Иван Иванович – человек хозяйственный, смекалистый: сам соорудил механическую соковыжималку, небольшой станок. К тому же, чета Чубановых старается помогать детям и внукам, которые живут вдали от родителей и очень гордятся ими.
Павел ЛЕНСКИЙ.
Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иван Иванович Чубанов родился в 1929 году. Он хорошо помнит военные годы и время восстановления сельского хозяйства. Сегодня энергии нашего собеседника...
 
Новости дня
Новости разные
 
Будущее грузоперевозок: самые яркие дебюты выставки коммерческого транспорта IAA в Ганновере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полымя
Заря над Неманам
Фаниполь Online
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика