Не знает слово «старость»

Иван Иванович Чубанов родился в 1929 году. Он хорошо помнит военные годы и время восстановления сельского хозяйства. Сегодня энергии нашего собеседника позавидует даже молодежь, не говоря уже о людях преклонного возраста: дедушка увлекается техникой, возделывает землю, а два года назад собственноручно перекрыл крышу.





В родной деревне Ховхло его знает каждый. От родителей ему достался дом, а еще воспоминания. Отец ушел на фронт и не вернулся, детей воспитывала одна мать.

– Мне было 12, когда началась война. Я помню, как половину деревни сожгли немцы. Помню и то, как фашисты расстреляли нашего разведчика, – рассказывает Иван Иванович.

В его память врезался и немецкий самолет со специальными зажигательными пулями, именно ими враги уничтожили половину Ховхло. Не забыл Иван Иванович и то, как чуть не оказался в числе угнанных в Германию. Большинство местных жителей прятались в лесу, а тех, кому не удавалось скрыться, отправляли на Запад. Дедушка вспоминает: «Отправили и моего брата, но в Польше он смог сбежать. Домой пришлось идти пешком».

После войны мужчин в деревне практически не осталось, а задача стояла непростая – восстановить народное хозяйство. И люди взялись за работу. 16-летний Иван со своим другом, например, пахали колхозные земли на волах. Вскоре он поступил в механизированное училище и получил права тракториста. Только вот в родном хозяйстве долго поработать не довелось. В Чеботовичах сформировали механизированную бригаду, куда попал и наш герой.

– Около 40 лет я там отработал. За это время сменил три трактора: сначала трудился на небольшом МТЗ-2, затем на 52-м, а после уже пересел на известный многим 82-й. Всякое бывало, удобрения вносить – задача не из легких, но работа мне моя нравилась. Может быть поэтому после выхода на пенсию я и собрал собственный трактор. Теперь он наш главный помощник, а у нас с женой имеется полгектара земли, правда, еще пару лет назад было в два раза больше, – говорит Иван Чубанов.

Иван Иванович – человек хозяйственный, смекалистый: сам соорудил механическую соковыжималку, небольшой станок. К тому же, чета Чубановых старается помогать детям и внукам, которые живут вдали от родителей и очень гордятся ими.

Павел ЛЕНСКИЙ.

Фото автора.