Большой праздник маленькой Березетни

В д. Березетня Подсолтовского сельсовета осталось всего 4 человека. Но это место любят и не забывают бывшие сельчане и уроженцы деревни. Недавно они приехали сюда, чтобы помочь обрести любимым местам духовную защиту.





Земли Березетни имеют давнюю историю. Например, на берегу безымянного ручья есть место, которое люди называют Лисий Городок. Там расположено городище IX-XII вв. Такое же городище расположено и на берегу реки Лядня на территории гражданского кладбища.

Первое упоминание о деревне датируется 1560 годом.

В 1880 году в ней было 22 дома, проживало 182 жителя. Люди занимались земледелием, работала ветряная мельница, действовала школа грамоты. Советская власть здесь была установлена в январе 1918 года. Сразу же была открыта и рабочая школа 1-й степени, организован колхоз «Победа», который объединял 67 хозяйств, имел 523 га пашни. В годы Великой Отечественной войны с 13 июля 1941 года по 29 сентября 1943 года деревня была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. С тех времён в братской могиле на гражданском кладбище навечно остался 21 солдат, а также погибшие, умершие в госпитале от ран в 1943-1944 годах.





В Год малой родины многие земляки стараются принести пользу месту, где родились, выросли, где прошли лучшие годы их жизни. Так поступил и уроженец деревни Сергей Зыльков. Во время проведения дня деревни он приехал на малую родину с родственниками — Сергеем Зыльковым и Евгением Зыльковым. Своими силами они установили поклонный крест — символ веры и духовный оберег деревни. Депутат районного Совета депутатов по Нестеровскому избирательному округу Александр Авчинников приурочил к этому дню также уборку гражданского кладбища, братской могилы и ещё одной местной достопримечательности, могилы помещика Павла Дьякова, жившего здесь с 1798 года по 20 октября 1863 года.





Настоятель Александро-Невского кафедрального собора протоиерей Вячеслав освятил поклонный крест, дал присутствующим наказ беречь и приумножать родную землю, ценить её красоту и богатство.

Аксана ЛИСОВСКАЯ, председатель Подсолтовского сельского исполнительного комитета.