Беларусь и Россия согласовали поставки продуктов питания на 2019 год



Михаил Русый

С согласия Владимира Путира и Александра Лукашенко балансы на поставку продуктов питания на 2019 год будут подписаны 12 октября на Форуме регионов.

Об этом журналистам рассказал вице-премьер Беларуси Михаил Русый, передает БЕЛТА.

"Вчера состоялся принципиальный двусторонний разговор именно с позиций того, что есть целый ряд документов, договоров, соглашений, техрегламентов, которые должны выполняться обеими сторонами, независимо от той ситуации, которая складывается на рынке. Поэтому и поставлена задача посмотреть, во-первых, балансы - тот объем, который необходим Российской Федерации для того, чтобы закрыть внутренние потребности. По этим балансам мы договорились, они согласованы с Российской Федерацией. С согласия глав государств они будут подписаны 12 октября на Форуме регионов", - заявил вице-премьер.

Говоря о балансах поставок на 2019 год, Михаил Русый подчеркнул, что они скрупулезно проработаны с российской стороной по видам и товарам.

"Мы увеличили по предложению российской стороны поставки сыров, несколько уменьшили поставки концентрированного молока. В пересчете на молоко это примерно 102% по тем балансам, которые были по молочным продуктам на 2018 год. По мясу подвижки еще больше - 111%. Есть просьба увеличить поставки говядины. Мы готовы это сделать, и мы обеспечим", - сказал он.

Михаил Русый также прокомментировал ситуацию, связанную с тем, что десятки белорусских предприятий в той или иной степени сталкиваются с трудностями при поставках в Россию.

"Есть единые правила игры для обеих сторон. Есть техрегламент. Он должен жестко выполняться. Дорожные карты есть, они наполнены, но по этим дорожным картам медленно движемся, - отметил он. - Мы договорились, что до конца года весь объем недопоставленной по нашим балансам на текущий год продукции будет отрегулирован и поставлен. Мы готовим предложения по видам и тем предприятиям, которые обеспечат этот объем. Это примерно 320 тыс. т в пересчете на молоко".

Вице-премьер акцентировал внимание, что важно наличие ответственности за выполнение балансов с обеих сторон.

"Если мы договорились поставить, то мы должны поставить. Это же не бесплатно. Мы продаем на взаимовыгодных условиях. Другая сторона не должна ставить препоны", - сказал он.

Кроме того, Михаил Русый обратил внимание на то, что в случае тех или иных претензий необходимо разбираться в каждом конкретном случае и по виду продукции, а не блокировать поставки предприятия в целом. В ходе белорусско-российских контактов ставился и вопрос лоббирования со стороны ассоциации производителей молока того, что Беларусь якобы демпингует на рынке. По словам вице-премьера, был представлен доказательный материал на предмет того, что это отнюдь не так, и белорусская продукция, в частности сухое цельное молоко, часто даже дороже того, которое поставляется в Россию из других стран. Михаил Русый также сказал, что стоит задача диверсифицировать поставки белорусской сельхозпродукции на рынки разных стран.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь и Россия согласовали поставки продуктов питания на 2019 год С согласия Владимира Путира и Александра Лукашенко балансы на поставку продуктов питания на 2019 год будут подписаны 12 октября на Форуме регионов.

"Но российский рынок мы не упускали и упускать не намерены. Мы будем на нем серьезно работать", - подчеркнул он.