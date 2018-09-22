"Зверски били". Актриса Андрейченко рассказала о двойном изнасиловании в юности



Наталья Андрейченко. Фото: Starface

Заслуженная артистка Россиив эфире телепередачи "Секрет на миллион" на канале НТВ рассказала, как 44 года назад её изнасиловали двое мужчин.Она сказала, что её пытался изнасиловать таксист, но ей удалось выбить лобовое стекло автомобиля. Андрейченко увидела двух мужчин, которые бежали к ней "на помощь" с ножами. Водитель скрылся, а "спасители" воспользовались ситуацией и изнасиловали её.рассказала она.По словам актрисы, мужчин приговорили к 18 годам лишения свободы. Один из них после освобождения из тюрьмы был осуждён ещё дважды и, по словам родственников, умер. Второй насильник через 10 лет был освобождён по УДО за хорошее поведение. Как рассказала его супруга, мужчина "был хорошим мужем", однако вскоре у него начались проблемы с алкоголем. Через некоторое время он умер от рака.