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"Зверски били". Актриса Андрейченко рассказала о двойном изнасиловании в юности

23.09.2018 11:10 — Разное | UDF  
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Наталья Андрейченко. Фото: Starface
Перед нападением будущей артистке удалось вырваться из лап таксиста, выбив лобовое стекло автомобиля.

Заслуженная артистка России Наталья Андрейченко в эфире телепередачи "Секрет на миллион" на канале НТВ рассказала, как 44 года назад её изнасиловали двое мужчин.

Она сказала, что её пытался изнасиловать таксист, но ей удалось выбить лобовое стекло автомобиля. Андрейченко увидела двух мужчин, которые бежали к ней "на помощь" с ножами. Водитель скрылся, а "спасители" воспользовались ситуацией и изнасиловали её.

— Мы шли по дороге, единственное, что я знаю, — был чудовищный удар одного из них сзади мне по голове. Меня свалили. Я открывала глаза, закрывала, и в это время началось что-то очень страшное. Эти люди меня зверски били, — рассказала она.

По словам актрисы, мужчин приговорили к 18 годам лишения свободы. Один из них после освобождения из тюрьмы был осуждён ещё дважды и, по словам родственников, умер. Второй насильник через 10 лет был освобождён по УДО за хорошее поведение. Как рассказала его супруга, мужчина "был хорошим мужем", однако вскоре у него начались проблемы с алкоголем. Через некоторое время он умер от рака.

 
 
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Перед нападением будущей артистке удалось вырваться из лап таксиста, выбив лобовое стекло автомобиля.
 
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