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DW

проинформировал об этих планах правительство Германии в ходе визита в Мезеберг 18 августа, где он встречался с канцлером ФРГ(Angela Merkel), сообщает в субботу, 22 сентября, газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информированные источники.В настоящее время строительство «Северного потока-2» осуществляется международным консорциумом, в котором 50 процентов принадлежат российскому «Газпрому». Среди участников консорциума — дочка BASF Wintershall, Uniper и Shell. США, однако, уже неоднократно угрожали ввести санкции против энергетического сектора России в наказание за предполагаемое вмешательство Москвы в президентскую кампанию в США в 2016 году. От этих санкций могут пострадать и западные партнеры России.Планы Путина по 100-процентному финансированию «Северного потока-2, однако, могут натолкнуться на серьезные препятствия в Еврокомиссии, поскольку, согласно действующим в ЕС правилам конкуренции, производитель и поставщик энергоресурсов не может быть одним лицом.Путин, всегда с непониманием относившийся к этим директивам ЕС, также с недовольством наблюдает за тем, как Германия, в принципе, не желающая отказываться от бизнеса с Россией в газовой сфере, теперь неожиданно форсирует строительство терминала по приему сжиженного газа, куда, возможно, будет доставляться топливо из США, отмечает Süddeutsche Zeitung.