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Путин заявил о готовности России полностью финансировать "Северный поток — 2" в случае санкций США

23.09.2018 11:05 — Разное | UDF  
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Фото: Wikimedia Commons
Владимир Путин готов полностью финансировать сооружение газопровода «Северный поток-2» за счет России в том случае, если США введут санкции против участников консорциума, реализующих этот проект, сообщает DW.

Владимир Путин проинформировал об этих планах правительство Германии в ходе визита в Мезеберг 18 августа, где он встречался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), сообщает в субботу, 22 сентября, газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информированные источники.

В настоящее время строительство «Северного потока-2» осуществляется международным консорциумом, в котором 50 процентов принадлежат российскому «Газпрому». Среди участников консорциума — дочка BASF Wintershall, Uniper и Shell. США, однако, уже неоднократно угрожали ввести санкции против энергетического сектора России в наказание за предполагаемое вмешательство Москвы в президентскую кампанию в США в 2016 году. От этих санкций могут пострадать и западные партнеры России.

Планы Путина по 100-процентному финансированию «Северного потока-2, однако, могут натолкнуться на серьезные препятствия в Еврокомиссии, поскольку, согласно действующим в ЕС правилам конкуренции, производитель и поставщик энергоресурсов не может быть одним лицом.

Путин, всегда с непониманием относившийся к этим директивам ЕС, также с недовольством наблюдает за тем, как Германия, в принципе, не желающая отказываться от бизнеса с Россией в газовой сфере, теперь неожиданно форсирует строительство терминала по приему сжиженного газа, куда, возможно, будет доставляться топливо из США, отмечает Süddeutsche Zeitung.

 
 
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Владимир Путин готов полностью финансировать сооружение газопровода "Северный поток-2" за счет России.
 
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