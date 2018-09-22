ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во сколько бюджету-2019 обойдутся зарплаты, пенсии и льготники

23.09.2018 11:00 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Бюджетные расходы на поддержку реального сектора в будущем году сократятся на 10%, а вот социальную часть урезать не планируется. Особенности внесенного президенту бюджета-2019 анализирует начальник главного управления бюджетной политики Минфина Елена Печень в статье в очередном номере профильного журнала «Финансы, учет, аудит».

Уже традиционно бюджет считают по базовому сценарию экономического развития — то есть очень скромному. К примеру, расчет велся из прироста ВВП на 2,1%, инфляция — 5% (декабрь к декабрю), ставка рефинансирования — 10%, цена нефти — 60 долларов за баррель, курс доллара — 2,2160 белорусских рублей и 69 — российских.

Доходы республиканского бюджета запланированы на уровне 36,6 млрд рублей (+0,1% к оценке 2018-го года). Фактическое отсутствие роста в Минфине объясняют более консервативной ценой нефти и началом в России налогового маневра, снижающего объемы поступлений в бюджет экспортных пошлин.

На погашение и обслуживание госдолга в следующем году потребуется 8,7 млрд рублей, в том числе 5 млрд — на обслуживание.

Елена Печень подчеркивает социальную направленность бюджета: всего на финансирование социальной сферы из консолидированного бюджета будет направлено 16,1 млрд рублей, что на 12,5% выше уровня нынешнего года. Доля социальных расходов вырастет на 3,5 процентного пункта до 45,9%. Удельный вес расходов на зарплату бюджетникам и пенсии военнослужащим вырастет с 35% почти до 38%.

В целом фонд оплаты труда с учетом пенсий военнослужащих составит 13,3 млрд рублей, увеличившись на 11%. В итоге зарплата бюджетников должна удержаться на уровне 80% к средней по стране. В номинальном выражении ожидается ее рост на 9%.

Несмотря на предпринимаемые меры по сокращению дефицита Фонда соцзащиты, в том числе за счет повышения пенсионного возраста, законом о бюджете предусмотрена бюджетная субвенция в Фонд на уровне 1,3 млрд рублей (против планируемых 686 млн рублей в 2018 году).

Ожидается, что расходы на поддержку многодетных семей, то есть на формирование семейного капитала, выделят на 10% больше — 343 млн рублей.

Увеличится и бюджетная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, причем тоже с акцентом на многодетные семьи. Объем адресных субсидий планируется увеличить практически в два раза. Если за 8 месяцев нынешнего года на эти цели пошло 15 млн рублей, то план на 2019-й — 75 млн рублей, отмечает начальник главного управления.

Расходы республиканского бюджета-2019 запланированы на уровне 21,8 млрд рублей. Профицит бюджета составит 1,7 млрд рублей и пойдет на погашение госдолга.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бюджетные расходы на поддержку реального сектора в будущем году сократятся на 10%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское "Динамо" опустилось на последнее место в конференции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.09.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Фаниполь Online
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика