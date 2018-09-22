

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Москвичи до этого матча находились на дне турнирной таблицы, имея при этом одну из сильнейших троек в КХЛ — Афиногенов — Шипачев — Кагарлицкий. Именно это звено и «сделало игру». Счет в матче был открыт на 13-й минуте, когда Максим Афиногенов не без помощи защиты «зубров» затолкал шайбу в ворота.На 27-й минутедальним броском сравнял счет, но вскоре москвичи вновь вышли вперед. На 32-й и 36-й минутахреализовали большинство — 3:1.В начале третьего периода Афиногенов оформил хет-трик, а шанс на спасение у минчан возродил, отличившийся при игре 5 на 3. Увы, но еще приблизиться к сопернику «зубры» не смогли, а на 56-й минутеустановил окончательный счет — 5:2.