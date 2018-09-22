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Минское "Динамо" опустилось на последнее место в конференции

23.09.2018 10:56 — Разное | UDF  
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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Минское «Динамо» завершило выездную серию поражением от московских одноклубников — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2).

Москвичи до этого матча находились на дне турнирной таблицы, имея при этом одну из сильнейших троек в КХЛ — Афиногенов — Шипачев — Кагарлицкий. Именно это звено и «сделало игру». Счет в матче был открыт на 13-й минуте, когда Максим Афиногенов не без помощи защиты «зубров» затолкал шайбу в ворота.

На 27-й минуте Олег Евенко дальним броском сравнял счет, но вскоре москвичи вновь вышли вперед. На 32-й и 36-й минутах Максим Афиногенов и Дмитрий Кагарлицкий реализовали большинство — 3:1.

В начале третьего периода Афиногенов оформил хет-трик, а шанс на спасение у минчан возродил Сергей Костицын, отличившийся при игре 5 на 3. Увы, но еще приблизиться к сопернику «зубры» не смогли, а на 56-й минуте Александр Петунин установил окончательный счет — 5:2.

 
 
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Минское "Динамо" завершило выездную серию поражением от московских одноклубников.
 
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