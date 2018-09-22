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В Верхнедвинском районе в ДТП с поездом погиб отец, сын лишился ноги

23.09.2018 10:53 — Разное | UDF  
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Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Смертельная «драма» на железнодорожном переезде: отец погиб, сын в реанимации.

В пресс-службе ГАИ УВД Витебского облисполкома сообщили, что в Верхнедвинском районе при столкновении мотоцикла с поездом водитель погиб, пассажир лишился ноги.

Стало известно, что трагический инцидент произошел 22 сентября вблизи деревни Мартиново. Отец с сыном ехали на мотоцикле, они планировали навестить бабушку.

Не доезжая 40 метров до железнодорожного переезда, водитель транспортного средства начал притормаживать, понимая, что он не успевает проскочить переезд. Он начинает съезжать на обочину и тормозить, но при этом сбивает последний оградительный столбик переезда.

Происходит столкновение движущегося состава грузового поезда и мотоцикла.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте, у его 14-летнего сына оторвало левую ногу, ребенок получил множественные ушибы.

Парень был экстренно госпитализирован в местную больницы в реанимационное отделение. Машинист поезда не заметил столкновения и продолжил движение по маршруту.

Милиция начала проверку всех обстоятельств дела.

 
 
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Смертельная "драма" на железнодорожном переезде: отец погиб, сын в реанимации.
 
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