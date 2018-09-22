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Осеннее равноденствие 23 сентября 2018: что можно и нельзя делать в этот магический день

23.09.2018 10:51 — Разное | UDF  
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Фото: из открытых источников
Сегодня солнце пересекло небесный экватор и переместилось из северного полушария небесной сферы в южное. А это означает, что наступил день осеннего равноденствия, когда в северном полушарии наступает астрономическая осень, а в южном - весна.

Традиционно, считается, что день осеннего равноденствия является одним из самых волшебных и магических дней в году. Этот период считается переломным моментом, знаменует собой завершение лета, скоро стоит ожидать прихода зимы.

В день осеннего равноденствия день и ночь становятся равными по продолжительности. В этот период вплоть до зимнего солнцестояния дни постепенно будут становиться короче, а ночи длиннее. Парапсихологи рекомендуют в это время произвести «перезагрузку», осмыслит произошедшее, привести в равновесие важные сферы в жизни.

В день осеннего равноденствия рекомендуется сделать генеральную уборку в доме. Также этот день желательно быть в хорошем настроении, быть благодарными и уважать то, что вы имеете, это позволит привлечь к себе удачу и богатство на весь следующий год.

Однако в этот день нельзя начинать новые дела, а лучше уделить время себе. Сегодня нельзя ссориться и конфликтовать.

По словам парапсихологов, в этот день нельзя ругаться, иначе вы нарушите магические свойства праздника и спугнете благополучие и счастье.

 
 
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Сегодня солнце пересекло небесный экватор и переместилось из северного полушария небесной сферы в южное.
 
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