Осеннее равноденствие 23 сентября 2018: что можно и нельзя делать в этот магический день

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Традиционно, считается, что день осеннего равноденствия является одним из самых волшебных и магических дней в году. Этот период считается переломным моментом, знаменует собой завершение лета, скоро стоит ожидать прихода зимы.В день осеннего равноденствия день и ночь становятся равными по продолжительности. В этот период вплоть до зимнего солнцестояния дни постепенно будут становиться короче, а ночи длиннее. Парапсихологи рекомендуют в это время произвести «перезагрузку», осмыслит произошедшее, привести в равновесие важные сферы в жизни.В день осеннего равноденствия рекомендуется сделать генеральную уборку в доме. Также этот день желательно быть в хорошем настроении, быть благодарными и уважать то, что вы имеете, это позволит привлечь к себе удачу и богатство на весь следующий год.Однако в этот день нельзя начинать новые дела, а лучше уделить время себе. Сегодня нельзя ссориться и конфликтовать.По словам парапсихологов, в этот день нельзя ругаться, иначе вы нарушите магические свойства праздника и спугнете благополучие и счастье.