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Школьники облили пятиклассника с ДЦП горючим и подожгли
Фото: Фонтанка.ру
По информации "Фонтанка.ру", родители 11-летнего пострадавшего обратились в полицию.
Подростки, среди которых была и девочка, ждали свою жертву на Планерной улице. После обвинений в клевете пятиклассник, скорее всего, попробовал уйти от старшеклассников. Но те вылили на него горючее и подожгли. Пострадавший смог быстро снять загоревшийся рюкзак, что помогло ему избежать ожогов.
Очевидцами нападения стали другие дети, которые проводили испуганного школьника домой. Родители после инцидента сразу обратились в полицию. По их словам, это уже третий случай нападения на их сына за месяц. По их словам, эта же компания 9 сентября несколько раз ударила инвалида разрядом электрошокера, а через несколько дней измазала ему лицо краской.
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В Приморском районе Петербурга несколько подростков напали на пятиклассника школы № 246 с диагнозом ДЦП.
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