Школьники облили пятиклассника с ДЦП горючим и подожгли

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По информации "Фонтанка.ру", родители 11-летнего пострадавшего обратились в полицию.Подростки, среди которых была и девочка, ждали свою жертву на Планерной улице. После обвинений в клевете пятиклассник, скорее всего, попробовал уйти от старшеклассников. Но те вылили на него горючее и подожгли. Пострадавший смог быстро снять загоревшийся рюкзак, что помогло ему избежать ожогов.Очевидцами нападения стали другие дети, которые проводили испуганного школьника домой. Родители после инцидента сразу обратились в полицию. По их словам, это уже третий случай нападения на их сына за месяц. По их словам, эта же компания 9 сентября несколько раз ударила инвалида разрядом электрошокера, а через несколько дней измазала ему лицо краской.