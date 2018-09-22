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На белорусских предприятиях к апрелю выявят "лишних" работников

23.09.2018 10:46 — Разное | UDF  
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Работа по выявлению избыточных кадров на белорусских предприятиях будет проведена до конца первого квартала текущего года, заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович на заседании коллегии ведомства в Минске в пятницу.

— Под данным кадровой диагностики, почти 6% от общей численности работающих — это избыточная численность, — сказал он. — Правительством дано поручение всем органам госуправления, местным органам власти в первом квартале провести кадровую диагностику на подведомственных предприятиях с целью определения фактической избыточной численности и принять соответствующие решения по работе конкретных предприятий.

Вместе с тем, добавил первый заместитель министра, необходимо понимать, что процесс реструктуризации приведет к освобождению части работников. Но оптимизация, по его словам, «должна быть социально ответственной». Для этого нужно привлекать и власть, и бизнес, и профсоюзы.

В то же время представитель министерства заметил, что уровень зарегистрированной безработицы в настоящее время находится в рамках прогнозных значений: по состоянию на 1 января 2017 года данный показатель составлял 0,8% от численности экономически активного населения. На вопрос корреспондента sb.by, стоит ли ожидать в 2017 году потрясений на рынке труда, Андрей Лобович ответил:

— Государственной программой о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы установлен максимальный предел по уровню зарегистрированной безработицы — 2%. Мы не видим каких-то серьезных причин для того, чтобы выйти за пределы прогнозируемых показателей.

 
Теги: Минск
 
 
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Работа по выявлению избыточных кадров на белорусских предприятиях будет проведена до конца марта.
 
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