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— сказал он.Вместе с тем, добавил первый заместитель министра, необходимо понимать, что процесс реструктуризации приведет к освобождению части работников. Но оптимизация, по его словам, «должна быть социально ответственной». Для этого нужно привлекать и власть, и бизнес, и профсоюзы.В то же время представитель министерства заметил, что уровень зарегистрированной безработицы в настоящее время находится в рамках прогнозных значений: по состоянию на 1 января 2017 года данный показатель составлял 0,8% от численности экономически активного населения. На вопрос корреспондента sb.by, стоит ли ожидать в 2017 году потрясений на рынке труда,ответил: