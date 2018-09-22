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Штормовой понедельник: по всей стране ожидаются ливни и сильный ветер

23.09.2018 10:34 — Разное | UDF  
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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Белгидромет сообщает о штормовом предупреждении на понедельник, 24 сентября. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории Беларуси ожидаются продолжительные сильные дожди и усиление ветра порывами 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с.

Во вторник на большей части территории страны сохранится усиление ветра порывами до 15−20 м/с, ночью местами до 22−27 м/с.

По Минску в понедельник утром и днем ожидаются продолжительные сильные дожди и усиление ветра порывами 15−20 м/с, местами по городу до 22−27 м/с. Во вторник сохранится усиление ветра порывами до 15−20 м/с, ночью местами по городу до 22−25 м/с.


МЧС Республики Беларусь напоминает факторы опасности при сильном дожде:

- перебои и/или отключение энергоснабжения;

- значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки;

- блокирование людей в подвальных и заглубленных помещениях, в общественном и личном транспорте;

- повреждение линий электропередачи;

- обрушение оврагов, образование оползней;

- подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.


Факторы опасности при усилении ветра:

- повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;

- отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;

- повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;

- падение деревьев.


МЧС при сильном ветре рекомендует:

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).


Рекомендации для населения при сильном дожде:

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе.
Включите средства проводного и радиовещания.

Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.


Для водителей:

Заранее перепаркуйте автомобили из низинных мест.

Не оставляйте автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.

Если сильный дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Белгидромет сообщает о штормовом предупреждении на понедельник, 24 сентября.
 
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