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Штормовой понедельник: по всей стране ожидаются ливни и сильный ветер
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Во вторник на большей части территории страны сохранится усиление ветра порывами до 15−20 м/с, ночью местами до 22−27 м/с.
По Минску в понедельник утром и днем ожидаются продолжительные сильные дожди и усиление ветра порывами 15−20 м/с, местами по городу до 22−27 м/с. Во вторник сохранится усиление ветра порывами до 15−20 м/с, ночью местами по городу до 22−25 м/с.
МЧС Республики Беларусь напоминает факторы опасности при сильном дожде:
- перебои и/или отключение энергоснабжения;
- значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки;
- блокирование людей в подвальных и заглубленных помещениях, в общественном и личном транспорте;
- повреждение линий электропередачи;
- обрушение оврагов, образование оползней;
- подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения.
Факторы опасности при усилении ветра:
- повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;
- отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах;
- повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;
- падение деревьев.
МЧС при сильном ветре рекомендует:
Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
Рекомендации для населения при сильном дожде:
При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе.
Включите средства проводного и радиовещания.
Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.
Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.
Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.
Для водителей:
Заранее перепаркуйте автомобили из низинных мест.
Не оставляйте автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.
Если сильный дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.
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Белгидромет сообщает о штормовом предупреждении на понедельник, 24 сентября.
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